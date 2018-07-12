Havuza giren Rus kadın turist öldü

Otel görevlileri tarafından çıkarılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alanya’ya bağlı İncekum Mahallesi’ndeki bir otelde ailesiyle beraber tatil yapan Rusya vatandaşı Milausha Salikhova (54), dün akşam saatlerinde serinlemek için otelin havuzuna girdi. Bir süre sonra daldığı havuzun dibinden çıkamayan Salikhova’yı fark eden otel görevlileri, havuza atlayarak kadını sudan çıkardı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rus kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Salikhova doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Salikhova’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.