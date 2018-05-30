Manavgat’ta başlatılan Hayallerimin Elinden Tut Sosyal Sorumluluk Projesi Karabük İlkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü. Proje ekibi tarafından karne hediyesi olarak hazırlanan kitap, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar çocuklara teslim etti. Çocuklarla üç saate yakın keyifli vakit geçiren proje ekibi çocuklarla geleneksel oyunlar oynamayı da unutmadı.

Hayallerimin Elinden Tut Projesi kurucu sorumlusu Rabia İnci Özen, “Güzel hikayeler dinlediğimiz gibi acı hayatlara da şahit olduk. Ama hep bir umut vardı gittiğimiz her köyde. Bugün dönem finalimizi okulların kapanmasına kısa süre kala gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl sıralarını yenilediğimiz Karabük İlkokulunun öğrencileriyle bir araya gelerek kapanışı yaptık. Bu okulumuzla birlikte 212 okulla çalışma gerçekleştirdik ve 17 bine yakın öğrenciye destek sağladık, 300’den fazla hayal gerçekleştirdik” dedi.