Hayatını kaybeden yamaç paraşütü pilotu toprağa verildi.

Antalya'da uçuş sırasında teknik bir sorun nedeniyle düşerek hayatını kaybeden 32 yıllık yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeninin cenazesi, kendisi gibi pilot olan oğlu, arkadaşları ve öğrencileri tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alınarak, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Döşemealtı ilçesi Bademağacı mevkiinde meydana geldi. Yaklaşık 32 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu ve eğitmenliği yapan Bekir Baştuğ (54), sabah saatlerinde Bademağacı mevkiine gelerek burada öğrencilerine uçuş eğitimi verdi. Ardından kendi uçuşu için hazırlıklarını tamamlayan Baştuğ, uçuşa başladıktan bir müddet sonra havadayken iddiaya göre paraşütünün asimetrik kapanma yaşaması sonucu irtifa kaybetmeye başladı. Havadayken acil iniş planlaması yapan Baştuğ, yere 5 metre kala kayalık alana düştü. Baştuğ, kask takmasına rağmen başından aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki diğer paraşütçülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Baştuğ'un cansız bedeni ekipler tarafından kayalık bölgeden alınarak, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan Baştuğ'un yakınları, arkadaşları ve öğrencileri, Adli Tıp Kurumuna akın etti. Cenazeyi almaya gelen ve babası gibi yamaç paraşütü pilotu olan tek oğlu Oktay Baştuğ'un ise oldukça üzgün olduğu gözlendi. Yakınlarının tesellisiyle ayakta duran genç, babasının cenazesini yakınları ve diğer pilotlarla birlikte teslim aldı.

“Binlerce kez atlayışı, yüzlerce kilometre uçuşu var”

Baştuğ'un 25 yıllık arkadaşı Mehmet Aksoy, talihsiz pilotun 4-5 metrelik bir alandan sert bir inişle yere düştüğünü ve kafa travması geçirip hayatını kaybettiğini kaydetti. Olay sonrası doktorların gerekli ilk müdahaleyi yaptığını ancak kurtaramadığını belirten Aksoy, Baştuğ'un gençlik döneminden bu yana uçtuğunu söyledi. Aksoy, “Binlerce kez serbest atlayışı var, yüzlerce kilometre uçuşu var. Yüzlerce, binlerce öğrenci yetiştirdi. Tamamen bir talihsizlik. Tekniker herhangi bir sebepten, pilotaj hatasından ya da meteorolojik bir sebepten ötürü olduğunu düşünmüyorum. Zaten kendisi eğitim veren birisiydi” dedi.

“1,5 ay önce başkan seçilmişti”

Mehmet Aksoy, olayı talihsizlik olarak nitelendirdi. Baştuğ'un daha önce Türk Hava Kurumunda eğitmenlik yapıp dersler verdiğini ve 2015 yılında kurdukları Antalya Yamaç Paraşütçüler Kulübüne başkan olarak seçildiğini de kaydeden Aksoy, “1,5 ay önce Antalya Yamaç Paraşütçüler Kulübü başkanlığına seçilmişti. Bu işin güvenliğine ve teknik eğitimine son derece dikkat eden bir öğretmenimizdi. Yetiştirdiği öğrenciler mükemmel uçuşlar gerçekleştirdi, Türkiye dereceleri yaptılar. Görev aldığı hem yurt içi, yurt dışı organizasyonlara katıldı, yarışmalarda hakemlik yaptı. Tamamen talihsiz bir ölüm. Çok üzgünüz” dedi.

Bekir Baştuğ'un cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.