‘Haydi Kızlar Kampa’ projesi başladı

Manavgat Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılının tatile girmesinin ardından, kırsal mahallelerde yaşayan kız öğrenciler için Manavgat Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi’nde ücretsiz olarak yaz dönemi kız öğrenci kampı düzenliyor.

‘Haydi Kızlar Kampa’ projesinin bu yılki ayağının birinci dönemi 25 öğrenci ile başladı. Öğrenciler Taşağıl, Sağırin, Kızılağaç, Sülek, Beydiğin, Okurcalar, Ahmetler, Gençler, Ilıca mahallelerinden katılım gösterdi. Toplam 12 günlük programda öğrenciler, yüzme dersi, tenis, drama, modern dans, resim, akıl oyunları, paintball, Şelale, Side gezisi, tekne turu, lunapark, kişisel gelişim seminerleri, pilates, okuma dersleri, mutfak sanatları gibi derslere ve etkinliklere katılacak. Proje kapsamında, şehir merkezinden uzak 14-19 yaş arası kız öğrenciler için toplamda 4 grup oluşturuldu. Manavgat Belediyesi’nin “Haydi Kızlar Kampa” projesi ile toplamda 100 öğrenci misafir edilmiş olacak. İlk grubun kampı 6 Temmuz’da sona erecekken, diğer gruplar 9-20 Temmuz, 23 Temmuz-3 Ağustos, 6-17 Ağustos tarihleri arasında kampa katılacak.

“Kızlarımızın kendini yetiştirmesi çok önemli”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Amacımız kızlarımızın eğitim dönemi boyunca yaşadıkları yoğunluğu ve yorgunluğu üzerlerinden atmalarını sağlamak, sahiplenildiklerini hissettirmek. Ülkenin geleceğinde kendini iyi yetiştirmiş kadınların söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Kızlarımızın bu ülke için karar verme aşamasında ‘biz de varız’ demesi lazım. Biz de kızlarımıza bu kapsamda böyle bir program hazırladık. Burada hoş vakit geçirmeniz, Manavgat’ı tanımanız, birbirinizle kaynaşmanız bizim için önemlidir. Burayı bir eviniz olarak görün. Sizler bize ailelerinizin emanetisiniz. Keyifli bir süreç yaşamanızı diliyorum. Ben de elimden geldiğince sizlere eşlik edeceğim. Hepinizin buradan güzel anılarla ayrılmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Sözen konuşmasının ardından öğrencilere plaj çantası hediye etti.