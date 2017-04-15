AK Parti İlçe Başkanlığı yönetim kurulu toplantısında 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda ’hayır’ çalışması yaptıkları tespit edilen parti üyesi eski Finike Belediye Başkanı Nail Dülgeroğlu ile Turunçova Eski Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Salur’un ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ak Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, kamuoyundan gelen şikayetleri İl Başkanı Rıza Sümer’e ilettiklerini belirterek, onların direktifi sonucunda disiplin sürecinin başlatıldığını söyledi.