Hayranının tek bir mesajıyla Amerika'dan Antalya'ya geldi

Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu, Erzincanlı iş adamı Zack (Zeynel) Erdem'i kampüste ağırladı. Erzincan'dan Amerika'ya uzanan başarı hikayesiyle birçok kişiyi etkileyen Erdem, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Topluluk öğrencilerinden Gülsüm Mutlucan'ın, Zeynel Erdem'in hayatını ders konusu olarak incelemesi ve çok etkilenmesi üzerine attığı davet mesajına kayıtsız kalamayan Erdem Mutlucan'ın tek bir mesajıyla kalkıp Amerika'dan Antalya'ya geldi. Girişimcilik ve Kariyer Topluluğunun ağırladığı Erdem, öğrencilerle birlikte topluluğun duvarına el izini bırakarak altına imzasını attı. Öğrenciler Erdem için hazırladığı plaketi takdim ettiler. Erdem ilk defa bir öğrenci topluluğunun davetine katıldığını belirterek kendisi için unutulmaz bir anı olduğunu söyledi. Antalya'ya vurulan erdem mart ayında tekrar Antalyalı öğrencilerle buluşacak.

On bir yaşındayken bir gazetede gördüğü Manhattan fotoğrafına hayran olan Erdem, 200 dolarla gittiği Amerika'da bugün iki restoran, iki gece kulübü ve bir otelin sahibi. Yılda on milyon dolar ciro yapıyor ve mekanında Leonardo Di Caprio, 50 Cent, Jenifer Lopez, Hugh Jackman, Sophia Vargara, Justin Bieber, Beyonce, Jay Z gibi isimleri ağırlıyor.