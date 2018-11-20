Hayvan Barınağında duyarlı etkinlik

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi'nde, hayvanlarla ilgilendi, tulum giyip temizlik yaptı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) üyesi yerleşik yabancılar ve öğrencilerle birlikte Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek toplumsal duyarlılık etkinliği gerçekleştirdi. Ziyarette öğrenciler, evcil hayvanlarla birlikte eğlenceli zaman geçirirken, Başkan Sözen ile birlikte, hayvanları besledi. MAYDER üyeleri ise Başkan Sözen ile birlikte tulum giyip hayvanların yaşam alanını temizledi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, geçtiğimiz ay av tüfeği ile vurulan ve Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi'nde tedaviye alınan ‘Garip' adı verilen sokak köpeği ile de yakından ilgilendi. ‘Garip'in gayet iyi durumda olduğu gören Başkan Sözen, görevli veteriner ve çalışanlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Hayvan sahiplenmeye davet

Başkan Şükrü Sözen, “Bu dünyayı tüm canlılarımızla birlikte eşit haklarda kullanıyoruz. Onların bu doğada, çevrede, kentimizde hak ettikleri ölçüde yaşamaları gerektiğine inanıyoruz. O yüzden çevremizi, insanlarımızın olduğu kadar içinde yaşayan hayvanlarımız için de güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hayvanlarla ilgili olarak bu gün dernek üyelerimiz ve çocuklarımızla birlikte güzel bir toplumsal duyarlılık etkinliğine katılmaktan büyük mutluluk duydum. Onların yaşam alanlarını temizlemek, hayvanlarımızla ilgilenmek çok güzeldi. Hayvan Barınağımızda hayvanlarımızın en iyi şekilde yaşayabilmeleri amacıyla her türlü eksiği de giderdik. Hayvanseverlerden buradaki güzel kedi ve köpeklerimizi sahiplenmelerini istiyoruz” dedi.