Hayvan hakları için 44 derecelik sıcağa aldırmadılar

Türkiye’de aynı anda 81 ilde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişikleri içeren yasa tasarısına Antalya’dan da hayvanseverler tarafından tepki gösterildi. Yaklaşık 100 kişilik hayvansever, sıcak havaya rağmen Yavuz Özcan Parkı’nda ellerinde döviz ve pankartlarla bir araya geldi.

Basın açıklamasına hayvanlarıyla katılan vatandaşlar, basın açıklaması sırasında hayvanlarına sürekli su verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Tuğba Acar, yasa tasarısının sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içerdiğini iddia etti. Yasa tasarının yeniden düzenlemesi çağrısında bulunan Acar, "Talebimiz bu tasarının hayvanseverlerin katılımıyla hazırlanmalı. Tasarı çözüm odaklı olarak ve sokağın gerçeklerine, eko dengeye, vicdani ve insani koşullara uygun olarak yeniden hazırlanmalı" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanı olmadığını belirten Acar, "O hayvanların sahibi devlettir. Hayvan hak sahibi olan bir varlıktır. Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez. Yaşam hakkı tüm hakların üzerinde korunması gereken en kutsal haktır" dedi.

"Yeniden hazırlanmalı"

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Alev Ersan ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan, özellikle sokak hayvanları için sürgün ve ölüm içeren yasa tasarısının katliamlara sebep olmadan çekilmesini ve yeniden hazırlanmasını talep etti.

Sıcak altında bir süre yürüyen hayvanseverler, alkışlarla dağıldı.