Hayvanat bahçesinde buzlu meyve ve dondurma servisi

Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı’nda sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle hareket kabiliyetleri azalan hayvanlara yaz ayına özel serinletme ve beslenme programı uygulanıyor. 127 türden bin 500’e yakın hayvan barındıran hayvanat bahçesinde görevliler, sıcak hava ve yüksek nemden bunalan hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor. Veterinerlerinin gözetim altında tuttuğu bazı cins ve ırktaki hayvanlara güneşin etkili olduğu saatlerde fıskiye ile su sıkılıyor, serinlemeleri için buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor. Hayvanların beslenme alışkanlıklarına göre buz kalıplarında dondurulan meyveler, hayvanlar için lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Serinleyip özel kokteyllerle beslenen hayvanlar da durumlarından oldukça memnun gözüküyor.

Dondurma hastası şempanze

Sıcak havaya karşı hayvanlar için özel tedbirler aldıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Zeki Cihangir, “Her barınakta fıskiyelerimiz var ve güneşin dik geldiği saatlerde fıskiyeleri rutin olarak çalıştırıyoruz. Aynı barınaklarda havuzlar da bulunuyor. Hayvanlar istediği zaman bu havuzlardan faydalanıyor” dedi.

Cihangir, beslenme konusunda özellikle maymunlara yönelik özel kokteyller hazırladıklarını ifade ederek, “Yiyeceklerle ilgili özellikle maymunları bir nevi çocuklar gibi şımartıyoruz, onlara buzlu meyve kokteylleri yapıyoruz. Micheal diye bir şempanzemiz var, tür olarak sosyal bir hayvan. Onu özellikle şımartıyoruz, çünkü dondurmayı çok seviyor. Belirli aralıklarla ona dondurma veriyoruz” diye konuştu.