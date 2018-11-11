Hayvanseverlerden maskeli eylem

Antalya'da bir grup hayvansever, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarına kedi ve köpek maskeleri giyerek tepki gösterdiler.

Hayvan Hakları Delegasyonu öncülüğünde Kaleiçi girişindeki Attalos Heykeli önünde toplanan yaklaşık 100 hayvansever, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine tepki gösterdi. ‘Katliam yasa tasarısı istemiyoruz', ‘Hayvanlara adalet', 'Ölüm yasasına hayır' yazılı dövizler taşıyan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri kedi ve köpek maskelerini giyerek yasa teklifini eleştirdi. Grup adına basın açıklaması yapan Şebnem Ebinç, yurt çapında 69 şehirde eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını ve hayvanların duyulmayan çığlıklarını duyurmaya çalıştıklarını ifade etti. Sunulması planlanan yasada ölüm maddeleri olduğunu ileri süren Ebinç, yasa tasarısının TBMM'ye sunulmaması için çalışacaklarını dile getirdi. Hayvan Hakları Delegasyonu olarak bir takım taleplerinin olduğunu da dile getiren Ebinç, hayvanlara uygulanan suç cezalarının artırılması, kısırlaştırılma konusundaki düzenlemeler ve hayvanlara eziyet ya da şiddette belediye görevlileri üzerinde idari yaptırımlar gibi taleplerinin olduğunu söyledi.

Basın açıklamasının ardından grup, sloganlar atarak dağıldı.