Hazırlık maçı

Devre arası hazırlık çalışmalarını Antalya’nın Serik İlçesine bağlı Belek’te Regnum Carya Golf Clab Otelde sürdüren Osmanlıspor ile Mersin İdmanyurdu hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mersin İdmanyurdu rakibini 3-1 mağlup etti.

Mersin İdmanyurdu Pedriel’in attığı gole ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında Abdulkadir ve Nurullah’ın attığı gollerle skor 3-0 oldu. Maçın son dakikalarında Osmanlıspor’un kazandığı penaltıyı Musa gole çevirirken, tekrar kazanılan ikinci penaltıyı Regalte auta attı. Maçta başka gol olmayınca Mersi İdmanyurdu, sahadan 3-1 galip ayrıldı.