Hazırlık maçı

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçındaKardemir Karabükspor’u 4-1 mağlup etti.
Stat: Alanya Oba
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx (Alişan dk. 63 x) Mamadou xx, Birol xx, Carlosx (Emre dk. 72 ?), Berkan xx, Michel xx, Taha xx, Daniel xx, İsmail xx, Efecan xx, Ayite xx
Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Kerim xx (Gaman dk. 46 x), Latovcevici xx, Kokalovic xx, Barış xx (Dani dk. 46 x), Ceyhun xx, Tanase xx, İlhan xx, Lazarevic xx (Serdar dk. 46 x), Ermin Zec xx, Seleznyov xx
Goller: Lazarevic (dk. 18) (Kardemir Karabükspor), Barış (dk. 44 k.k.), Efecen Karaca (dk. 60), Ayite (dk. 81), Emre Akbaba (dk. 90) (Aytemiz Alanyaspor)