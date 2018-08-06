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06 Ağustos 2018 08:58

Hazırlık maçı

Aytemiz Alanyaspor hazırlık maçında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

Hazırlık maçı

06 Ağustos 2018 08:58


Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçı Döşemealtı ilçesinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’ndeki statta oynadı.


Ev sahibi Antalyaspor sahaya, Boffin, Bahadır Öztürk, Diego, Cissokho, Nazım Sangare, Hakan Özmert,


Vainqueur, Charles, Maicon, Serdar Özkan, Doukara 11’iyle çıtkı.


Konuk takım Alanyaspor’da ise teknik direktör Mesut Bakkal, Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Augusto, Villafanez, Efecan Karaca, Campos, Bobo’ya ilk 11’ini sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.


İkinci yarıda maça ağırlığını koyan Alanyaspor, 89. dakikada penaltıdan Emre Akbaba ve 90+1. dakikada Efecan Karaca’nın attığı gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.




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