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Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1 - Afganistan: 0

Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Afganistan Milli Takımı’nı 1-0 yendi.

Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Afganistan Milli Takımı'nı 1-0 yendi.


Antalya'nın Serik ilçesi İsmail Oğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor; Ferhat, Birkan, Osman, Bahadır, Zeki, Armel Drole, Serdar, Olcan, Abdelaziz Barrada, Harun ve Salih 11'i ile sahaya çıkarken, Afganistan ise Azizi, Alikhil, Amin, Taner, Najem, Husin, Noor, Sadaat, Haydavy, İntezar, Mukhammad 11'i ile sahada yer aldı. Antalyaspor 34. dakikada Zeki Yıldırım'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Öte yandan Afganistan'a destek için gelen 100'e yakın taraftar maç bitimine kadar tezahürat yaptı.

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