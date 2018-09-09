Hazırlık maçı: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Antalyaspor: 1

Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya ve İsveç ile oynayacağı karşılaşmalar dolayısıyla lige verilen bir haftalık arayı Antalyaspor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynan karşılaşmaya Aytemiz Alanyaspor; Ufuk Ceylan, Wanderson Baiano, Barış Baştaş, Ceyhun Gülselam, N’Skala, Maniatis,Taha Yalçıner, Efecan Karaca, Lucas Villafanez, Hasan Ayaroğlu, Papiss Cisse 11’i ile çıkarken, Antalyaspor ise Ferhat, Cissokho, Osman, Charles, Drole, Barrada, Mevlüt, Musa, Chico, Serdar ve Salih 11’i ile çıktı.

Mücadelenin 34. dakikasında gelişen Alanyaspor atağında Villafanez, kaleci Ferhat’ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 83. dakikasında ise Antalyaspor beraberliği yakaladı. Gelişen Antalyaspor atağında Mustafa İnan’ın sert şutuyla havalanan top defans oyuncularına çarparak kaleci Haydar’ı şaşırttı ve ağlara gitti. (1-1)