Hazırlık maçı: Serik Belediyespor U19: 2 - Afganistan: 3

Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Arcadia Otel Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Amiri, attığı golle Afganistan'ı 1-0 öne geçirdi. Maçın 37. dakikasında Afganistan takımının gelişen ani atağını Noor gole çevirdi. Afganistan bu golle 2-0 öne geçti. 43. dakikada ise İntezar takımının 3. golünü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı, 3-0 Afganistan Milli Takımı'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da ataklarını sürdürdü. Maçın 54. dakikasında Çağlar, Serik Belediyespor'un ilk golünü attı. 59. dakikada ani gelişen atağı gole çeviren İsmail takımının ikinci golünü filelere gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-2 Afganistan'ın galibiyeti ile tamamlandı. Maçı Antalya'da okuyan Afganistan'lı üniversite öğrencileri de izledi.