Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Ukrayna: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza altı pas içine ortasında Enes'in vuruşu yandan auta gitti.
9. dakikada Cengiz'in sağ kanattan uzun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus'un sağına çekip vurduğu şutu az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Cengiz'in sağdan ortası savunmadan sekti, topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Ömer'in şutu az farkla auta çıktı.
24. dakikada ceza sahası içerisine hareketlenen Viktor Tsyhankov kaleci Sinan Bolat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Sinan Bolat topu kornere çeldi.
35. dakikada Zinchenko ceza sahası son çizgisine inerek topu yerden dışarıya çıkardı ancak Sinan Bolat topa müdahale etti.
41. dakikada Cengiz'in penaltı noktasına ortaladığı topta İrfan Can'ın kafası ağlara gitti. Hakem faul nedeniyle golü vermedi.
Stat: Antalya
Hakemler: Genc Nuza, Fatkum Berisha, Bujar Selimaj
Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Okan Koçuk, Merih Demiral, Serdar Gürler, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Aytaç Kara, Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Tarkan Serbest
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Kovalenko, Konoplyanka
Yedekler: Boyko, Pyatov, Bolbat, Boryachuk, Svatok, Malinovskiy, Shved,Buyalskiy
Teknik Direktör: Andriy Shevchenko
Sarı kart: Shaparenko (Ukrayna)