İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Ukrayna: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza altı pas içine ortasında Enes'in vuruşu yandan auta gitti.


9. dakikada Cengiz'in sağ kanattan uzun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus'un sağına çekip vurduğu şutu az farkla yandan auta çıktı.


23. dakikada Cengiz'in sağdan ortası savunmadan sekti, topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Ömer'in şutu az farkla auta çıktı.


24. dakikada ceza sahası içerisine hareketlenen Viktor Tsyhankov kaleci Sinan Bolat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Sinan Bolat topu kornere çeldi.


35. dakikada Zinchenko ceza sahası son çizgisine inerek topu yerden dışarıya çıkardı ancak Sinan Bolat topa müdahale etti.


41. dakikada Cengiz'in penaltı noktasına ortaladığı topta İrfan Can'ın kafası ağlara gitti. Hakem faul nedeniyle golü vermedi.



Stat: Antalya


Hakemler: Genc Nuza, Fatkum Berisha, Bujar Selimaj


Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, Enes Ünal


Yedekler: Serkan Kırıntılı, Okan Koçuk, Merih Demiral, Serdar Gürler, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Aytaç Kara, Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Tarkan Serbest


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko, Makarenko, Zinchenko, Tsygankov, Kovalenko, Konoplyanka


Yedekler: Boyko, Pyatov, Bolbat, Boryachuk, Svatok, Malinovskiy, Shved,Buyalskiy


Teknik Direktör: Andriy Shevchenko


Sarı kart: Shaparenko (Ukrayna)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.