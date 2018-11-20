Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Ukrayna: 0 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya’da yaptığı hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçında golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
50. dakikada Serdar Gürler, pasını ceza alanı altı pas üzerindeki Cengiz Ünder'e bıraktı. Bu futbolcunun yerden sert şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
69. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda duran topun başına geçen Malinovskiy'in kaleye şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
76. dakikada Bolbat'ın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Zinchenko'nun şutunu Sinan Bolat kurtardı.
80. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert şutu üstten auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Genc Nuza, Fatkum Berisha, Bujar Selimaj
Türkiye: Sinan Bolat, Mert Müldür (Merih Demiral dk. 85 ?), Kaan Ayhan (Ertuğrul Ersoy dk. 55), Çağlar Söyüncü, Ömer Bayram, İrfan Can Kahveci(Aytaç Kara dk. 89 ?), Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup (Serdar Gürler dk. 46), Yunus Mallı (Mehmet Topal dk. 74), Enes Ünal (Cenk Tosun dk. 46)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Okan Koçuk, Kenan Karaman, Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir, Tarkan Serbest
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Ukrayna: Lunin, Karavaev, Plastun, Matviyenko, Mykolenko, Shaparenko (Malinovskiy dk. 46), Makarenko (Buyalskiy dk. 83 ?), Zinchenko, Tsygankov (Shved dk. 77), Kovalenko (Boryachuk dk. 86 ?), Konoplyanka (Bolbat dk. 64)
Yedekler: Boyko, Pyatov, Svatok
Teknik Direktör: Andriy Shevchenko
Sarı kartlar: Shaparenko, Sheved (Ukrayna), İrfan Can Kahveci, Ömer Bayram(Türkiye)