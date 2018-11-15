Hedef tarımda 12 ay ihracat

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Toptancı Hal ziyaretinde, Antalya'nın 12 ay ihracat yapabilecek bir tarımsal yapılanmayı ortaya çıkarabilecek bilgi, birikim ve insan gücüne sahip olduğunu söyledi

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yeni sezonun başladığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Antalya Tüccar ve Esnaflar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Özaydın, Antalya Turizm Tedarikçileri Dernek Başkanı Ali Demir, Antalya Ticaret Borsası (ATB) meclis üyeleri ve hal esnafınca karşılanan Başkan Uysal, burada bir toplantı düzenledi.

Çiftçilikten gelenlerin halin yaşadığı sıkıntıları, dertlerini, tasalarını ve beklentilerini çok iyi anlayacağını belirten Başkan Uysal, “Dünyanın neresinde ne yapıyorsak olalım bizim bir tarafımız hep haldedir. Çocukluğumuzda, halde çok vakit geçirmişizdir. Sabahın 5'inde mal getirmişizdir. Orada yaşanan sıkıntıları, duyguları biliriz. İçinde yaşamışlığımız, büyümüşlüğümüz vardır. Haller Türkiye'nin kalbi gibidir. Özellikle Antalya'da. Üreticiden tüccara, komisyoncuya bütün duyguların yaşandığı yerdir” diye konuştu.

“Belediyeler sorumluluk almalı”

Antalya'nın çevremizde çok geniş pazarlar olmasına rağmen özellikle komşu ülkelerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadığına dikkat çeken Başkan Uysal, bu durumun başlıca nedenlerinin ihtiyaca dönük üretim organizasyonu, teknolojik üretim ve kamunun düzenleyici rolünün olmamasından kaynaklandığını söyledi. Özellikle bütün şehir yasasıyla birlikte yerel yönetimlerinin şehrin ekonomisiyle yakından ilgilenmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını belirten Başkan Uysal, “Teknolojik üretim, planlama, danışmanlık hizmeti, pazar ülkelerle ilgili bülten eksikliği varsa onu gidermeye dönük bütün zincir yerel ve genel yönetimin sorumluluğunda olması gerekir” dedi.

Antalya'nın bunu gerçekleştirecek insan gücü, bilgi ve birikiminin çok yüksek olduğunu ifade eden Başkan Uysal, “Kamunun hiçbir düzenleyici rolü olmadan dünya şirketi olmuş yapılar var. Tüm bu ifade ettiklerimi, sizlerle birlikte, hep beraber bütün Antalya çiftçisinin uygulamasına dönüştürebiliriz. Bunu yapacak insan malzemesi de, bilgi de var. Bakın, Moskova halindeki ürün oranımız yüzde 5'in altında. Bunu ne yeterli görmemiz mümkün ne de kabul etmemiz.”