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04 Temmuz 2018 17:16

HEM’den Robotik Kodlama Kursu

Korkuteli Sevim –Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik robotik kodlama kursu açıldı.

HEM’den Robotik Kodlama Kursu

04 Temmuz 2018 17:16

Arif Cebeci Ortaokulunda Bilgisayar öğretmeni Murat Altun tarafından açılan kursa, 15 öğretmen katılıyor. Kursiyerler, hem yaz aylarında zamanlarını değerlendiriyor hem de robot yapımları ile makine yapımlarını öğreniyorlar.


Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, “Bizler çok farklı kurslara imza atıyoruz. Bu kurslarımızdan bir tanesi de robot yapım kursudur. Arif Cebeci Ortaokulunda açılan bu kursumuza 15 Öğretmen arkadaşımız katılıyor. Amacımız yaz tatiline giren öğretmenlerimizi bilimsel düşüne bilen, ürete bilen kaliteli bir zaman geçire bilen kurslarda bu değerlendirilmesidir. Bu kurslarımızdan dolayı oldukça ciddi talepler aldık. İnşallah bu kurslarımızın bitimiyle beraber gelen talepleri değerlendireceğiz” dedi.


Bilgisayar Öğretmeni Murat Altun ise, “Arif Cebeci Ortaokulunda öğretmen arkadaşlarımıza sistem ve robot eğitimi veriyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız burada bilimi, teknolojiyi, matematiği birleştirerek çalışmalar yapıyorlar. Bu tarz kurslar ilk defa açılmasından dolayı kursiyerlerimiz oldukça gayretli ve azimli aynı zamanda oldukça da heyecanlılar. Normalde bu kurslar büyükşehirlerde var ama oradalar da ücretli oysa burada açılan kurs tamamen ücretsiz” ifadelerini kullandı.




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