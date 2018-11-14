Hemşire adaylarına ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'

ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fikri Bilir tarafından verilen eğitime hemşirelik fakültesi öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Eğitim boyunca öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel kuramsal bilgiler verildikten sonra spesifik olarak sağlık çalışanlarının görev yerleri olan hastanelerde karşılaşacakları ekstrem durumlar, kazalar ve örnek olaylar üzerinden gidilerek karşılaşılması muhtemel risklere değinildi. Bu çerçevede hastanelerde bulunan piktogramların ifade ettiği anlamlardan sağlık çalışanlarının yaşadığı psiko-sosyal sorunlara kadar çok geniş bir çerçevede bilgi aktarımında bulunuldu.

Şiddet olaylarının en çok yaşandığı sektörün sağlık sektörü olduğunu ifade eden Bilir, bu oranın diğer sektörlere göre 16 kat fazla olduğuna dikkat çekti. Bilir, hemşire adaylarına herhangi bir şiddet olayına maruz kaldıkları yahut tanık oldukları anda iç hattan 112 kodlu numarayı derhal aramaları ve durumu güvenliğe iletmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca sağlık sektöründe en çok mobbing hadisesinin de hastanelerde görüldüğüne vurgu yaparak bu konuda da genç hemşireleri bilgilendirdi.