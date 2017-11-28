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28 Kasım 2017 13:16

Hemşirelik Öğrencilerinden “Şiddete Hayır’ Paneli”

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencileri tarafından ‘Şiddete Hayır’ Paneli” düzenlendi.

Hemşirelik Öğrencilerinden “Şiddete Hayır’ Paneli”

28 Kasım 2017 13:16


Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İlknur Özkan’ın danışmanlığında 1. Sınıf Öğrencileri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında ‘Şiddete Hayır’ paneli düzenledi. Panelin açılışında Dekan Vekili Prof. Dr. Selma Öncel, şiddet ve şiddeti önlemede öfke kontrolünün önemli olduğuna vurgu yaptı. Öncel, “Her gün televizyonlarda gazetelerde kadına şiddet haberleri okuyoruz. Bu haberlerin sonu ne zaman gelecek diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Aslında Kadın Cinayetlerinin en önemli sebeplerinden birisi öfke kontrolüdür. Önce insanlarımıza öfke kontrolü eğitimi vermeliyiz. Bu sayede şiddet ve kadın cinayetlerinin önüne geçebiliriz” dedi.


Panelde öğrenci Kader Işık ve Muhammet Hasan Sözduyar “Şiddetin tanımı, nedenleri ve çeşitleri”, Neslihan Kaman ve Sevgi Aksoy ‘Okulda Şiddet nedenleri ve etkileri’, Gaye Nur Çağlayan ve Aylin Mangal “Kadınlara yönelik şiddetin nedenleri ve mücadele yolları” ile ilgili sunumlar yaptılar. Panel sonunda öğrenciler, kadına şiddetle ilgili kısa bir tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sundular.




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