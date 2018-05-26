Hentbolda Muratpaşa ekolü doğuyor

Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor Başkanı Murat Şimşek ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Süper Lig şampiyonu Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı oyuncu ve teknik heyetiyle iftarda bir araya geldi. Takımın yabancı oyuncularının da katıldığı iftarda Başkan Uysal, sporun bir yarışma anlayışının dışına taşınması gerektiğini söyledi. Yaşayanlarının kitlesel halde spor yaptığı bir kentte başarının doğal bir sonuç olarak ortaya çıkacağını kaydeden Başkan Uysal, “Sporda başarı, spor kültürünü gerektirir” dedi.

“Şampiyonluktan emindim”

Muratpaşa’da 8 spor tesisinin yapımını gerçekleştirdiklerini, farklı yaş kategorilerinden 11 bin kişinin Muratpaşa’yla düzenli spor hale geldiğini kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi: “Böyle bir spor kültürünü kente vermeye çalışıyoruz. Kadın hentbol takımına ilişkin yaklaşımımız da bu şekilde. Büyük bütçelere, transferlerle değil de insan gücüne dayalı bir anlayış içinde yeni bir yapılanmaya gittik. Bunu sürdürdüğümüz takdirde, her sene başa oynarız ama 2-3 yıl sonra şampiyonluklara ambargo koyarız. Türkiye’nin her yerinden yetenekli sporcuları burada geliştirmeyi düşünüyoruz. Sizleri tebrik ediyorum. Çok kıymetli bir şampiyonluk kazandınız. Bir şeyi de söylemek istiyorum, ligin başından itibaren bu şampiyonluktan emindim.”

“Altyapıda Muratpaşa farkı”

Takımın antrenörü Birol Ünsal ise takımın Süper Lig’de 4’üncü şampiyonluğunu kazandığını hatırlatarak, “Ama en huzurlu, en rahat sezonlardan birisini yaşadım” dedi. Muratpaşa Belediyespor’un aynı zamanda 16-18 yaş arası sporcuların mücadele ettiği Süper Gençlik Ligi’nde de şampiyon olduğunun altını çizen Ünsal, “Belediyemizin spor politikası doğrultusunda altyapıda çok ciddi çalışmalarımız var. Muratpaşa Belediyespor, Avrupa’da 37’nci sırada. Uyguladığımız spor politikası öncülüğünde, Başkanımız Sayın Uysal’ın desteği olduğu sürece daha da yukarı çıkabiliriz. Antalya bunu hak ediyor” diye konuştu.