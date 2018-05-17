Hentbolun şampiyonu Akdeniz Üniversitesi

Adana’da düzenlenen Koç Spor Fest Hentbol Süper Lig müsabakalarından şampiyon olarak dönen Hentbol Takımı oyuncuları ve antrenörü, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal’ı ziyaret ederek kazandıkları kupalarını takdim etti. Prof. Dr. Mustafa Ünal, şampiyon olan her iki takımın oyuncularını başarılarından dolayı tebrik etti.

Ünal, "Eğitim, bilim, sanat ve sporda üniversite olarak Türkiye’de ve dünyada başarıyla temsil eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye’nin parlak geleceğini oluşturan öğrencilerimizin çok daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum" dedi.

Rektör Ünal, 2018-2019 sezonunda Polonya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi ve Akdeniz Üniversitesi’ni temsil edecek öğrencilere başarılar diledi.