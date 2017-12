Her 2 kişiden biri hemoroid

Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, utanma gibi sebeplerden dolayı göz ardı edilen hemoroid hastalığının tedavisi hakkında bilgiler aktardı. Türkiye’de 50 yaşında her 2 kişiden birinde hemoroid bulunduğunu aktaran Şenköylü, kabızlığa bağlı olarak ortaya çıkan hastalığın, mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Döşemealtı Belediyesi ile Özel OFM Antalya Hastanesinin birlikte düzenlediği Nar Masa Toplantıları’nda konuşan Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, hemoroidin en önemli sebebinin, uzun süren tuvalet alışkanlığı olduğunu söyledi. "Basur ya da tıbbi adıyla hemoroidal hastalık, anal kanalda damardan zengin yastıkçıkların sarkması, şişmesi ve kanaması ile karakterize yaygın bir hastalıktır. Hemen hemen herkesin yaşamının bir döneminde hemoroid yakınması olur. 50 yaşında her 2 kişiden birinde hemoroid vardır. Çok rahat ifade edilen bir hastalık olmaması, utanma gibi sebeplerle genellikle göz ardı edilir" diyen Opr. Dr. Şenköylü, halk dilinde basur olarak bilinen hastalığın damar hastalığı değil, bağ dokusu hastalığı olduğunu söyledi.

"Tuvalette uzun süre geçirmeyin"

Kabızlık, tuvalette uzun zaman geçirilmesi, yaşlılık, gebelik ve doğum sürecinde pelvik bağ dokuların gevşemesi, barsak kanseri, barsak fıtığı gibi kabızlığa yol açan hastalıkların, hemoroidde etkili olduğunu dile getiren Şenköylü, hastalığın belirtilerine de dikkat çekti. Hastalığın tanısının fiziki muayene ile konduğunu anlatan Şenköylü, şöyle devam etti:

"İç hemoroidlerde damar yastıkçıkları dışarı sarkar, dışkılama sırasında sıkışır ve ödemlenir, kanama ortaya çıkar. Ağrı yoktur. Hastalık ilerledikçe sarkmanın seviyesi artar. Dış hemoroidler anüs dışında gelişen ve gözle görülebilen hastalıklardır. Anüs kenarında yer alan bir damar ağında pıhtı birikmesi veya ödemlenip şişmesi sonucu ortaya çıkarlar. Genellikle aşırı fizik aktivite, ayakta kalma, hamilelik, yorgunluk gibi olayları izlerler. Bu defa belirti kanama değil, ağrı ve şişliktir. Tanı fizik muayene ile konur."

Ailede kalın barsak kanseri varsa dikkat

Hemoroid tedavisi sırasında, ek hastalıkları araştırmak için kolonoskopi gerekebileceğini söyleyen Opr. Dr. Mehmet Ufuk Şenköylü, bu konuda bir de hayati uyarıda bulundu. Özellikle 50 yaşın üstündekilere ve ailesinde kalın barsak kanseri öyküsü olanlara seslenen Şenköylü, "Özellikle 50 yaşın üstündeki hastalarda, ailesinde kalın barsak kanseri öyküsü olanlarda, barsak alışkanlıklarında değişiklik olanlarda, geride bir kanser olasılığına karşı mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır. Hemoroide kalın barsak kanseri nedeniyle ortaya çıkan kabızlığın neden olabileceği düşünülerek uyanık olunmalıdır. Teşhis için mutlaka bir hekime başvurulmalı. Anorektal bölgede ortaya çıkan pek çok hastalık, benzer belirtilere sahiptir. Şikayetleri olanlar, doktora başvurmaktan çekinmemeli ve hastalığı ciddiye almalı" dedi.

"Bol bol sebze ve meyve tüketin"

İç ve dış olarak sınıflandırılan hemorodin 4 farklı evreden oluştuğunu söyleyen Opr. Dr. Şenköylü, hastalıktan korunmada kontrollü dışkılama tekniğinin son derece önemli olduğunu söyledi. Şenköylü, "İlk defa hemoroid olan bir insanda iç basur sorunu yaşanıyorsa, dışkılama esnasında makatta kanamalar görülür. Bu durumda mutlaka bir genel cerraha muayene olunması gereklidir. Hastalığın ilerleyen safhalarında makatta memeler ortaya çıkar. Önceleri mercimek tanesi kadar olan memeler, büyüdükçe elle hissedilir hale gelir. Birinci evrede hemoroidler, ıkınmakla sadece anal kanal içine sarkarlar ve gözle görülmezler. İkinci evrede ise, ıkınmakla anal kanal dışına doğru sarkar ve ıkınma bitince geri dönerler. Üçüncü evrede hemoroidler, ıkınmakla anal kanal dışına çıkar ve kendiliğinden içe dönmezler. Elle içeri itilmeleri gerekir. Son olarak 4’ncü evrede hemoroidler ise hep anal kanalın dışında sarkık olarak yer alır. Birinci ve ikinci evre hemoroid olanlar; mısır, esmer pirinç, kepekli veya çavdarlı ekmek, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, kuru erik, fasulye, nohut, mercimek, buğday, yulaf lapası, kuruyemişler ve diğer sebze meyveleri tüketmeli. Rahat dışkılamanın sağlanması, sıcak su banyoları, ağızdan alınan ilaçlar ve bazı krem ve pomadlar faydalıdır. 3’ncü ve 4’ncü evre hemoroidlerde belirtiler kontrol altına alınmadığında cerrahi tedavi gerekir. Tedavide hemoroidektomi ve longo hemoroidopeksi cerrahi seçeneklerdir. Son dönemde tedaviye eklenen lazerle hemoroid tedavisi, ağrısız oluşu ve günübirlik uygulanabilmesi açısından 1’nci ve 3’ncü evre hastalara ameliyatsız konforlu bir tedavi seçeneği sunmaktadır" diye konuştu.

Hemoroidden korunak için yapılması gerekenler

Toplumun büyük bir kesimine sıkıntıya neden olan hemorodin önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Şenköylü, hastalıktan korunmak için şunları tavsiye etti:

"Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi her tür hemoroidde tedavinin olmazsa olmaz kısmıdır. Sebze ve Meyve tüketimi artırılmalıdır. Meyve ve sebzeler barsaklarımıza bol posa bırakır. Bu da su çekerek gaitayı yumuşatır, barsak hareketlerini arttırır. Her gün aynı saatte mümkünse sabahları tuvalete gitme alışkanlığı kazanılmalı. Tuvalet erteleme, kabızlık gelişmesine neden olur. Stres, yoğun iş temposu, düzensiz yaşam, barsak düzenimizi bozar ve kabızlığa neden olur. Bol egzersiz yapmak, barsak tembelliğini önler. Bazı krem ve fitillerle ağızdan alınan ilaçlar, hemoroid damarlarının toparlanmasını sağlar ancak bu sadece başlangıç halindeki hemoroidlerde etkilidir. Hemeroidden korunmak için günde en az 1,5 ile 2 litre su için. Dengeli beslenin, lif, tahıl, kepek ekmeği, meyve ve sebze açısından zengin gıdalar alın. Jimnastik, yürüme, yüzme gibi düzenli egzersizler yapın. Uzun süre hareketsiz oturmak veya ayakta durmaktan sakının. Tuvalete her gün belirli saatlerde gitmeye çalışın. Dışkılama sırasında fazla ıkınmaktan ve tuvalette uzun süre beklemekten sakının. Alkol, acı baharatlı gıdalardan, çay ve kahveden uzaklaşın. Ağır yük taşımayın, dar giysiler giymeyin. Hemeroidsiz yaşamın en temel faktörü, doğru beslenmedir."