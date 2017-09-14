Herakles Lahdi Antalya’da

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, İsviçre’nin Cenevre Gümrüğünde 2010 yılında ele geçirildi. Açılan soruşturma sonucunda Türkiye’ye iade edilmesi 2015 yılında karar verilmiş ancak karşı tarafın temyiz itirazları sonucu süreç uzamıştı. Son olarak temyizin geri çekilmesiyle birlikte lahdin Türkiye’ye iadesi kararı tekrar onandı ve Bakanlık yetkilileri tarafından Cenevre’de teslim alındı. Cenevre Üniversitesi’nde 3 ay sergilenen lahit, 6 Eylül’de paketlenerek, gümrük alanına nakledildi. Resmi tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletilen lahit, dün 22.30 sıralarında ise Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı’na getirildi.

3 ton 690 kilo ağırlığında

İstanbul’da bir gün bekletilen lahdin, bugün akşam 20.10’da özel bir kargo uçağıyla 50 yıl önce kaçırıldığı topraklara inişi gerçekleşti. Özel bir kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, 2 bölme halinde havalimanının VIP girişine getirilerek basın mensuplarına gösterildi. Kapak kısmı bin 60, gövdesi ise 2 bin 630 kilo olan lahit daha sonra havalimanındaki kargo terminaline taşındı. Burada bir müddet tutulan lahit, özel bir araca yerleştirilerek güvenlik önlemleri altında sergileneceği Antalya Müzesi’ne götürüldü.

"Ülkemiz adına büyük bir kazanç"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürü Yalçın Kurt, Türkiye’nin kültür varlıklarını koruması konusunda dünyadaki en hassas hafızaya sahip olan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bu tarz eserlerin ülke için önemine işaret eden Kurt, “Ülkemiz kültür varlıklarını korumasında çok titiz davranıyor” dedi.

22 Eylül’de sergilenecek

Antalya Müzesinde özel bir alanın oluşturulduğu lahit, 22 Eylül tarihinde Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla gerçekleşecek.