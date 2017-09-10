‘Herakles Lahdi’ evine dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin Cenevre’de teslim aldığı tarihi miras, 13 Eylül’de Türkiye’ye nakledilecek.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kaçak kazılarda bulunarak yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan tarihi miras Türkiye’ye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından, THY sponsorluğunda 13 Eylül saat 18.00’de nakledilecek.

Ciddi güvenlik önlemleri alındı

Cenevre Üniversitesinde sergilenmekte olduğu yerden sağlıklı bir şekilde 6 Eylül’de paketlenerek gümrük alanına nakledilen ‘Herakles Lahidi’ Cenevre’deki resmi tatilden etkilendiği için iki gün gümrük deposunda bekletildi. Cenevre Başkonsolosluğunca kargo paketleme ve mühürleme işlemleri tamamlanan ‘Herakles Lahidi’ Zürih’e götürülmek üzere güvenli bölge olan gümrük alanında bekletiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Cenevre’den Zürih’e nakline ilişkin çalışmaları titizlikle sürdürdüğü tarihi miras için çok ciddi güvenlik önemleri de alındı. Nakli gerçekleştirecek firmayı belirleyen Bakanlık yetkilileri imzalanacak sözleşmenin ardından lahidi en yakın kargo uçuş tarihi olan 13 Eylül’de Türkiye’ye getirecek.