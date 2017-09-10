Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 11:08

‘Herakles Lahdi’ evine dönüyor

Türkiye’den 50 yıl önce kaçırılarak İsviçre Gümrüğü’nde ele geçirilen ‘Herakles Lahdi’ evine dönüyor.

‘Herakles Lahdi’ evine dönüyor

10 Eylül 2017 11:08

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin Cenevre’de teslim aldığı tarihi miras, 13 Eylül’de Türkiye’ye nakledilecek.


Antalya’nın Aksu ilçesinde yer alan Perge Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kaçak kazılarda bulunarak yaklaşık 50 yıl önce yurt dışına kaçırılan tarihi miras Türkiye’ye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından, THY sponsorluğunda 13 Eylül saat 18.00’de nakledilecek.



Ciddi güvenlik önlemleri alındı


Cenevre Üniversitesinde sergilenmekte olduğu yerden sağlıklı bir şekilde 6 Eylül’de paketlenerek gümrük alanına nakledilen ‘Herakles Lahidi’ Cenevre’deki resmi tatilden etkilendiği için iki gün gümrük deposunda bekletildi. Cenevre Başkonsolosluğunca kargo paketleme ve mühürleme işlemleri tamamlanan ‘Herakles Lahidi’ Zürih’e götürülmek üzere güvenli bölge olan gümrük alanında bekletiliyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığının Cenevre’den Zürih’e nakline ilişkin çalışmaları titizlikle sürdürdüğü tarihi miras için çok ciddi güvenlik önemleri de alındı. Nakli gerçekleştirecek firmayı belirleyen Bakanlık yetkilileri imzalanacak sözleşmenin ardından lahidi en yakın kargo uçuş tarihi olan 13 Eylül’de Türkiye’ye getirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    31°C
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç