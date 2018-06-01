Heyelandan çöken turizm yolunda geri sayım başladı

10 Haziran’da trafiğe açılması beklenen yolda heyelana karşı alınan önlemler dikkat çekerken, çift yönlü olan mevcut yol, daha önce başlatılan çalışmalarının bitimiyle de duble yol olarak hizmete sunulacak.

Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerini Antalya merkezine bağlayan ve 21 kilometre duble yol çalışmalarının yürütüldüğü D- 400 karayolunun Kumluca-Antalya arası 20’nci kilometresinde 25 Şubat günü heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bölgenin 25-30 metre aşağı çökmesine neden olan heyelan sonrası yol trafiğe kapatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Belen Kavşağı’ndan başlayıp Yazır Mahallesi’nden geçen ve mevcut yola paralel olarak Olympos kavşağına kadar uzanan alternatif yolla geçişler sağlandı. Heyelan sonrası karayolları ekibi tarafından çöken yolun trafiğe tekrar açılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. İlk olarak stabilize ve altyapı çalışmalarının gerçekleştiği yol çalışmalarında sona gelindi.

10 Haziran Pazar günü trafiğe açılması beklenilen yolda heyelana karşı alınan önlemler dikkat çekti. Dağlık kısımda tekrar oluşabilecek bir heyelanı önlemek amacıyla setler örüldü, yeni yapılan yolun alt kısımlarına da toprağın kaymaması için önlem alındığı gözlendi. Bir yandan sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği çift yönlü olan mevcut yol, daha önce başlatılan çalışmalarının bitimiyle de duble yol olarak hizmete sunulacak.