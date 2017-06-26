Hıdırlık’ta ‘Yıldızlı Geceler’

Muratpaşa Belediyesi’nin, İtalya’nın onur konuğu olarak katılacağı 2’nci Kaleiçi OldTown Festivali’nde benzeri ancak İtalya’nın başkenti Roma’da görülen Hıdırlık Kulesi ve miradorunda her akşam ‘Yıldızlı Geceler’ etkinlikleri düzenlenecek.

Dar sokaklarının keşfetme duygusunu tetiklediği, kentin geleneksel mimarisiyle yöresel mutfağının buluştuğu, mimarinin yeniden yorumlandığı butik otelleri ve füzyon mutfağının en sıra dışı örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi’nin pazar gününe dek yılın en renkli günlerini yaşayacak.

Bu yıl İtalya’nın onur konuğu olarak katılacağı Festival’de kullanılan malzeme ve mimarisiyle 2’nci yüzyılda inşa edildiği belirtilen, 14 metre yüksekliğinde ve dünyada benzeri ancak Roma’da bulunan Hıdırlık Kulesi ve miradoru her akşam ayrı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Hıdırlık’ta düzenlenecek ‘Yıldızlı Geceler’de ilk gün İtalya’nın geleneksel, grika melodisi ve pizzica müziğini birlikte yorumlayan Brigantidi TerraD’otranto müzik grubu sahne alacak. Festivalin 2’nci günü ise Makedonya’nın önemli iki müzisyeni Zlatko Bojadzijev ve İgor Dimovski tarafından kurulmuş olan ve birçok Balkan dilinde eserler seslendiren Balkan Dream sahne alacak. Hıdırlık’ta düzenlenen Yıldızlı Geceler’in 3’üncü konukları Antalya Devlet Opera ve Balesi veyerli ve yabancı şarkıları kanun, darbuka, klarnet, keman gibi sazlarla yorumlayan Dolapdere Big Gang olacak. Hıdırlık Kulesi Mirador’da düzenlenecek konserler saat 20.30’da başlayıp 23.30’a kadar devam edecek.