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27 Ağustos 2018 16:52

Hırsızların yaktığı kablolar 10 dönüm alanı küle çevirdi

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan küle döndü.

Hırsızların yaktığı kablolar 10 dönüm alanı küle çevirdi

27 Ağustos 2018 16:52

Yangının hırsızların çalıntı kabloları yakarken çıktığı iddia edildi.


Edilen bilgiye göre, yangın, Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü Dereköy Şefliği Güllüpınar mevkiinde çıktı. Ormanlık alan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede giden Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplere Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 10 dönüm kızılçam ormanı küle döndü. Yangının söndürülmesi için yardım eden bazı kişiler ise yangının hırsızların çalıntı kabloları yakmak istemesi üzerine çıktığını iddia ederek, faillerinin bir an önce yakalanması çağrısında bulundu. Jandarma ekipleri ise yangın ile ilgili inceleme başlattı.




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