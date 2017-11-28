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28 Kasım 2017 16:20

Hırsızlık çetesine 2 gözaltı daha

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir ayda 8 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 8 kişinin ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Hırsızlık çetesine 2 gözaltı daha

28 Kasım 2017 16:20


Alanya’da bir ayda 8 ayrı evden aynı tekniklerle hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık koordinesinde hırsızların peşine düşen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin 34 HH 7466 plakalı otomobille Alanya’da gezdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı kısa kovalamacanın ardından ilçe girişinde yakaladı. Araçta bulunan A.S. (27), Y.G. (21), Ö.M. (20) ve O.Ç. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, hırsızlık olayının diğer şüphelileri Ö.M. (25), M.Ş.M. (20), F.G. (21) ile M.B.’yi (20) de bir iş yerine yapılan baskında gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 15 cep telefonu, çeşitli markalarda 12 kol saati, kurusıkı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız av tüfeği, Kalaşnikof olarak bilinen AK-47 tüfeğe ait 5 mermi ele geçirildi.


25 Kasım’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.M. (25), adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 7 şahıs ise Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



2 hırsız daha gözaltına alındı


Soruşmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarına karışan Faruk B. (29) ile Ş.Ü.’yü (17) şüphe üzerine durdukları otomobilde gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramasında ise hırsızlık yaparken kafasına geçirdikleri çoraplar, kapı açmaya yarayan plastik kart ve birçok anahtar bulundu. Gözaltına alınan Faruk B. ve Ş.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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