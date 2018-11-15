Hobi bahçelerinde kış hareketliliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşarak keyifli bir mola verme imkânı sağlamak üzere inşa ettiği Hobi Bahçelerinde kış hazırlığı başladı. Kışlık sebze fidelerinin ekim zamanının yaklaşması ile birlikte Hobi Bahçelerinde hareketlilik yaşanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, emeklilerin aileleriyle şehir gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirebilmeleri amacıyla Bahtılı'da hizmete

açtığı Hobi Bahçeleri'nde kış telaşı yaşanıyor. Yazlık hasatın sona ermesiyle emekliler, bahçelerinde kışlık fidelerin dikimine başladı. Toprakla uğraşmanın kendileri için terapi olduğunu belirten emekliler, şehrin gürültü ve karmaşasından uzak, mevsimine göre her türlü sebze ve meyveyi yetiştirilebildikleri hobi bahçelerinde stres atıyor.

Kahvelerde zaman çürütmeyin

Kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşıp hobi bahçesine keyifli bir mola vermek için gelen emekli Emekli Emniyet Müdürü Hayrettin Şahbaz, kışlık ekim yaptığı bahçesinde toprakla ilgilenmekten büyük bir keyif aldığını belirterek şunları söyledi; “Bahçemde kış için hazırlığımı yapmaya başladım. Bahçem için gerekli olan gübre ve toprağı buradaki uzman arkadaşlarla istişare ederek temin ettim. Kış için roka, dere otu, soğan, marul, ıspanak yetiştireceğim. Haftada 2 gün buraya gelip bahçemi kontrol ediyorum. Yabancı otları temizliyor, damlama sistemi ile bahçemi suluyorum.”

Şahbaz, kendisi gibi emekli olanlara “Kahvelerde zaman çürütmeyin. Hobi bahçesine gelin” çağrısında bulunarak, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Huzur içinde ekip biçiyorum

Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra Antalya'ya yerleşen Süleyman Yanar da Hobi Bahçesi'nde toprakla uğraşmanın keyfini sürüyor. Yanar, “Burası bana geçmiş anılarımı tekrardan canlandırdı. Teknolojik aletlerle sürekli uğraş halinde biriyken şimdi bahçemde huzur içinde ekip biçiyorum. Bahçemi kışa hazırlıyorum” dedi.

Kış için kıvırcık, marul, ıspanak, pırasa, dere otu, nane, reyhan, mor lahana, tere ekimi için hazırlık yaptığını söyleyen Yanar, “61 yaşımda bana yeni insanlarla tanışma imkanı sağlayarak, toprakla haşir neşir olmama vesile olan Belediye Başkanımız Menderes Türel'e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ne şeker ne tansiyon kaldı

Emekli İnşaat Mühendisi Fetih Özgen ise hobi bahçesine geldiği günden beri ne şeker, ne tansiyon ne de kolestrol kaldığını belirterek " Çünkü stresten uzak doğa ile iç içe toprakla vakit geçiriyorum. Zamanımın çoğunu buraya ayırıyorum. Gelmediğim zamanlar inanın özlüyorum.” dedi.Özgen, kış için soğan, sarımsak, marul, karnabahar, maydanoz, brokoli sebzelerinin ekimi için hazırlık yaptığını belirtti.

Yaz kış farklı ürün

Günde 4-5 saatini hobi bahçesinde geçirdiğini anlatan emekli Eczacı Mustafa Karaduman ise, “Burası bana çok iyi geliyor. 70 yaşında olmama rağmen psikolojik ve fiziksel yönden hiçbir ağrı hissetmiyorum. Bahçemde yaz kış farklı ürünler yetiştiriyorum. Kış için sarımsak, maydanoz, kereviz, mor lahana, bezelye gibi ürünler ektim. İnşallah bereketli geçer” dedi.