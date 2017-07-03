Hobi Bahçelerinde sona doğru

Yüzde 85’i tamamlanan projenin 2 ay içinde hizmete girmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bahtılı Mahallesi’nde Antalyalıların şehir hayatının yoğun stresini toprakla uğraşarak atacakları, ürettiklerini tüketme zevkini yaşayacakları Hobi Bahçeleri oluşturuyor. Projenin ilk etabı yüzde 85 oranında tamamlandı. 76 dönümlük ilk etap proje alanına 348 adet hobi evi inşa edildi. 4.5 metrekare kapalı alanı ve 13.5 metrekarelik açık verandası bulunan hobi evi ile toplam 63 metrekare ekilebilir alana sahip bağımsız bahçelerde kullanıcılar, karpuz kavun gibi yerde yetişen meyve, sebze, mevsimlik çiçek gibi her türlü tarımsal üretim mümkün olacak.

Aynı zamanda bir yaşam alanı

Antalya Hobi Bahçesi Projesi’nde kullanıcıların aileleri ile de hoşça vakit geçirebileceği sosyal alanlar da mevcut. Çocuklar için oyun alanları, yarı olimpik yüzme havuzu, mescit, kafeterya, revir, yürüyüş parkuru, halı saha, rekreasyon alanları ve 96 araçlık otopark da projede yer alıyor. Proje öncelikli olarak emekli vatandaşların hizmetine sunulacak. Tamamlandığında Antalyalı vatandaşlar, toprakla haşır neşir olabileceği ve tarımsal üretimden keyif alabileceği önemli bir rehabilitasyon alanına sahip olacak.