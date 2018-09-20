Hobi Bahçelerine kolay ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinden Bahtılı'da bulunan Hobi Bahçelerine kesintisiz toplu ulaşım sağlamak için Mayıs ayında başlattığı ulaşım seferlerinden 50 bin vatandaş faydalandı. Yoğun talep üzerine iki olan hat sayısı 3'e çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent yaşamının yorucu temposundan uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyenler için hayata geçirdiği Hobi Bahçesi'ne vatandaşların kolay erişebilmeleri için başlatılan toplu taşıma seferleri yoğun ilgi görüyor. MD25 Nolu Meydan-Hobi Bahçesi Doyran hattı ile 4 ayda 50 bin vatandaş taşıdı. Vatandaşların talebi ve eğitim sezonunun başlamasıyla hattaki otobüs sayısı da arttırılarak üçe çıkarıldı.

MD25 Nolu hat, Meydan, Mevlana Caddesi, Eski Otogar, Sigorta, Çallı, Hürriyet Caddesi, Gülveren Kavşağı, Uncalı Mezarlığı, Atatürk Caddesi, Bahtılı, Karatepe yolu, Gökçam ve Doyran güzergahında hizmet veriyor. Otobüsler aynı istikamette dönüş güzergahına geçiyor. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar “ikinci evimiz” dedikleri Hobi Bahçelerine istedikleri zaman kolay ve rahat bir şekilde ulaşabildikleri için hattan büyük memnuniyet duyuyor.