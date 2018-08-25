Hollandalı kadının cep telefonunu çalan 2 plaj faresi tutuklandı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı’ndaki plajda meydana geldi. Alanya’da tatil yapan Hollandalı kadın turist Maria Jacoba, denize girerken çantası ve çeşitli eşyalarını şezlongun üzerine bıraktı. Jacoba, denizde yüzerken şezlongun yanına gelen 2 şüpheli cep telefonunu alarak uzaklaştı. Plajdakilerin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Cumhuriyet polis merkezi ekipleri, takibe aldığı 2 şüpheliyi Atatürk Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan Abdulsamed Ü. (21) ve aynı yaştaki Furkan M. G., sağlık kontrollerinin ardından sorguları yapılmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.