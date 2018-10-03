Hollandalı ressamın sergisi Kalkan'da açıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan Hollandalı sanatçı Cees de Wilde resim sergisi açtı.

Sergi açılışına Kalkan Kültürevi yöneticisi Fatoş Bakır Yüksel ile bölgede yerleşik yaşayan yabancılar ve sanatseverler katıldı. Türkiye'de Kaş, Fethiye, İzmir ve İstanbul'da birçok karma sergiye katılan Cees de Wilde'nin ‘Kameramdan resimler' adını taşıyan sergisinde, 38 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

15'inci kişisel sergisinde fotoğraflarıyla ilgili bilgi veren sanatçı, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Hollanda'da farklı sanat galerinde pek çok ahşap heykel ve seramik sergisi de açan Wilde, son 10 yıldır sanat fotoğrafları çektiğini belirterek, “Kaş'ta sanatçı dostlarım Valantina van Herpen ve Hemler Gross'la kurduğum sanat atölyesinde çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.

Sergi, 8 Ekim'e kadar gezilebilecek.