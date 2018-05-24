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24 Mayıs 2018 09:10

Hollandalı Turistler Motosiklet Kazasında yaralandı

Antalya’nın Alanya ilçesi’nden arkadaşlarıyla birlikte motosikletlerle Manavgat’a gelen Hollandalı turist ve oğlu motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

Hollandalı Turistler Motosiklet Kazasında yaralandı

24 Mayıs 2018 09:10


Edinilen bilgiye göre, Alanya’da tatil yapmakta olan bir turist kafilesi, motosikletlerle konvoy halinde Alanya’dan Manavgat’a geldi. Kafile içerisinde bulunan Hollandalı Adrianus Cornelis Nıcolaas Kragtwijk’nin (76) kullandığı ve hızlı olduğu bildirilen 07 ME 252 plakalı motosiklet, önünde gitmekte olan motosikletlere çarpmamak için frene basınca devrildi.


Devrilen motosikleti kullanan Nıcolaas Kragtwijk ve motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen oğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, motosikletli kafile arkadaşlarının arkasından motosikletleriyle hastaneye gittiler.




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