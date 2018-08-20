Hortumun yetişmediği yerleri su kovalarıyla söndürdüler

Yangının çıktığı bölgede yol olmaması nedeniyle ekipler ve vatandaşlar, itfaiyenin hortumun yetişemediği bölgelere ellerinde kovalarla su götürerek söndürdü.

Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi’ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Aspendos Bulvarı yakınında bulunan otluk alandaki yangın, rüzgarın şiddetiyle bir anda büyüyerek çevredeki evleri tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 3 itfaiye sevk edildi. Yangına bölgede yolun olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Ekipler, hortumun yetişmediği yerlerde, yerleşim yerleri ve diğer seralara ilerlememesi için su arığından kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında bölgedeki kullanılmayan 2 cam sera hasar gördü.