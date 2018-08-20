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20 Ağustos 2018 14:21

Hortumun yetişmediği yerleri su kovalarıyla söndürdüler

Antalya’da otluk alanda çıkan yangında, 2 cam sera hasar gördü.

Hortumun yetişmediği yerleri su kovalarıyla söndürdüler

20 Ağustos 2018 14:21

Yangının çıktığı bölgede yol olmaması nedeniyle ekipler ve vatandaşlar, itfaiyenin hortumun yetişemediği bölgelere ellerinde kovalarla su götürerek söndürdü.


Öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi’ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Aspendos Bulvarı yakınında bulunan otluk alandaki yangın, rüzgarın şiddetiyle bir anda büyüyerek çevredeki evleri tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 3 itfaiye sevk edildi. Yangına bölgede yolun olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Ekipler, hortumun yetişmediği yerlerde, yerleşim yerleri ve diğer seralara ilerlememesi için su arığından kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Yangında bölgedeki kullanılmayan 2 cam sera hasar gördü.




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