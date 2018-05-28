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28 Mayıs 2018 15:51

Hurma Mahallesine yeni park

Konyaaltı Belediyesi tarafından Hurma Mahallesi’nde inşa edilen park hizmete açıldı.

Hurma Mahallesine yeni park

28 Mayıs 2018 15:51


Konyaaltı Belediyesi, Hurma Mahallesi’nde modern şekilde projelendirilen parkı hizmete açtı. Hurma Mahallesi 289-293 Sokak üzerinde yaklaşık üç ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanan park bölge halkının hizmetine açıldı. 4 bin metre kare alana kurulu olan parkın içerisinde çocuk oyun grubu, sek sek alanı, fitness alanı, oturma birimleri, piknik masası ve pergolalar yer alıyor. Park engelli yürüyüş yolları ve rampa çalışmasıyla engelli bireylerin kullanımına uygun olarak da tasarlandı.


Hurma Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parka, vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Modern ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilen parkımızla bölgenin çehresini değiştirdik. Her yaştan vatandaşımızın rahatlıkla kullanabileceği parkımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.




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