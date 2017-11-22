Hüseyin Samut’tan kentsel dönüşümde yerel firmalara teşvik talebi

Samut İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, Antalya’da düzenlenen ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı ’Antalya Kentsel Dönüşüm ve Stratejik Yaklaşımlar’ kurultayına katıldı. Kentsel Dönüşüm’ün turizme etkilerinden bahseden İşadamı Hüseyin Samut, 24 yıllık şirket kariyerlerinde ilk günden bugüne hayata geçirdikleri tüm projeler ile adeta gayriresmi bir şekilde kentsel dönüşüme katkıda bulunduklarını söyledi. Antalya’nın bir turizm şehri olduğu gerçeğini asla gözardı etmediklerini belirten Samut, kente kazandırdıkları en lüks projelerde bile şehre uygun mimari seçimleri, depreme karşı sert önlemler alarak ve Antalya’yı zenginleştiren modern işlere imza atarak hayata geçirdiklerini ifade etti.

“Gelişen Dünya, yaşam kalitesi bakımından modern bir düzen istiyor”

Türkiye’nin ve özellikle Antalya’nın bir turizm ülkesi ve şehri olduğunu hatırlatan Samut, hayata geçirilen kentsel dönüşümde deprem gerçeği ile tarihi ve doğal zenginliklerin korunmasının gerektiğini belirterek, " Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminden bugüne gelen modern şehirleşme bilinci ve Başkanımız Menderes Türel’in büyük katkısı ile bugün Antalya’mızda ülkenin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri gerçekleşiyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası, Türkiye’nin Dünya Lideri bir ülke olma yolunda kalkınma alanındaki en büyük şanslarından biridir. Gelişen Dünya, yaşam kalitesi bakımından modern bir düzen istiyor. Teknoloji ile yoğrulan Dünya’nın modernleşme yolu ise yaşam alanlarından geçiyor. Lüks tüketim ve teknoloji araçlarının bir şehirde varolması o şehrin modern bir şehir olma statüsünü tek başına belirleyemiyor. Kentsel modernizm, düzenli bir şehir yapılanması ve Yeni Dünya düzenine paralel kaliteli yaşam alanları istiyor” dedi.

“Modern şehirler kurarken doğal alanları ve tarihi doku korunmalı”

Şehirlerin Kentsel dönüşüm projeleri sayesinde, modern yapılanma ile kabuk değiştirdiğini kaydeden Hüseyin Samut, “Türkiye’nin kabuk değişimine büyük ihtiyacı var. Fakat unutulmaması gereken bir husus ise Türkiye’nin bir turizm ülkesi olduğu gerçeğidir. Antalya ise ülkenin turizm başkentidir. Modern bir şehir yapılanması ve kentsel dönüşüm uygulamasına doğru hızla yürürken, turizm gerçeğini gözardı etmemek gerekiyor. Kaliteli yaşam alanları ve modern şehirler kurarken özellikle kentlerimizin turistik doğal alanları ve tarihi dokusu en azami titizlik ve dikkat ile korunmalıdır. Her bir metrekaresi tarihi birer misyon omuzlamış ve büyük doğal değerlere sahip olan ülkemizin ve Antalya’mızın bu dikkate en az kentsel yenilenme kadar ihtiyacı vardır. Dünya insanlarının Antalya’yı tercih etmesindeki temel gerçeğin, turizm olduğunu unutmadan arz edilen modern kentleşme hareketini gerçekleştirilecektir."

Yabancılar Antalya’dan ev sahibi oluyor

Antalya’da gerçekleşecek Kentsel Dönüşüm’ün sadece şehir halkını değil aynı zamanda yabancı misafirleri de etkileyeceğini belirten Samut, "Antalya’da başlatılan kentsel dönüşüm projesi sadece şehir insanı için değil aynı zamanda şehrimize gelen milyonlarca yabancı uyruklu insanlar için de büyük önem taşıyor. Rusya’nın Dünyaca Ünlü bir markası olan Modacı Alexandre Vassilliev’i Antalya’dan ev sahibi yaptık. Bu güzel anlaşmanın ardından Vassiliev’in Rusya vatandaşlarına çağrıda bulunarak Antalyamız ile ’Bu şehirde vatandaşlarımı görmekten gurur duyuyorum. Antalya modernleşen bir turizm şehridir. Rusya vatandaşlarına şu çağrıda bulunuyorum. Bu şehre sadece turistik amaçlı gelmeyin. Antalya’dan ev sahibi olun. Bu şehirde bir yuvanız olsun’ çağrısında bulundu. Rusya ve Dünya için önemli olan bu kişinin, Antalya’mız için yaptığı bu çağrıyı çok değerli buluyorum."

Kentsel dönüşümde yerel firmalar teşvik edilmeli

Kentsel Dönüşüme bir Antalya firması olarak uzun yıllardır katkıda bulunduklarını belirten Hüseyin Samut, gerçekleşecek kentsel dönüşüm projelerinde yerel firmaların teşvik edilmesi gerektiğine belirterek, "biz de şirket olarak şehrimizde başlatılan bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 24 yıllık şirket kariyerimizde ilk projemizden son projelerimize kadar modern yapılaşma, kentin tarihi ve turistik dokusuna saygı gösteren mimariler ve kaliteli yaşam alanlarımız ile kentsel dönüşüm projelerine 24 yıldır katkıda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz. Dünya insanlarını ağırlayan güzel Antalya’mızdaki kentsel dönüşüm projelerinde; Antalyamızın öz sermayesini kullanarak, şehrimize kazandırdıkları eserler ile kentin geleceğine ışık tutan yerel şirketlerin, bu dönüşüm projeleri için teşvik edilmesinin önem taşıdığı inancında olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.