Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 15:00

‘Huzur Sokaklar’ uygulamasında, 2 bin 203 kişi sorgulandı

Antalya’da ‘Huzurlu sokaklar’ uygulaması yapıldı.

‘Huzur Sokaklar’ uygulamasında, 2 bin 203 kişi sorgulandı

26 Mayıs 2018 15:00

Yapılan uygulamada, 2 bin 203 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.


Türkiye’deki huzurun ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, yurt genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cami, terminal, gar, hastane, park ve bahçelerde kamu düzenini bozan şahıslara yönelik olarak, ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulaması gerçekleştirildi.


Uygulaya, farklı birimlerden toplam, 597 personel, 153 ekip ve 2 dedektör polis köpeği katıldı. Şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 39 uygulama noktası ve 41 umuma açık yerde, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Uygulamanın sonucunda, 2 bin 203 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Bir şahsa adli işlem yapılırken, 256 araç kontrol edilmiş ve 34 araca 8 bin 6 lira cezai işlem uygulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç