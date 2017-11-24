Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 12:29

Huzur toplantıları devam ediyor

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde düzenlenen huzur toplantıları devam ediyor.

Huzur toplantıları devam ediyor

24 Kasım 2017 12:29


Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün farklı mahallelerde düzenlediği huzur toplantıları Uzunoluk ve Kiremitli Mahallelerinde devam etti. Toplantıya Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman, Toplum Destekli Polis Memuru Hidayet Saru, Baş Polisler Mehmet Üçgül ve Sedat Başçay, Polis Memuru İsa Toksoy, komiser yardımcıları Uğur Efe, Mehmet Demirci ve mahalle sakinleri katıldı.


Toplantıda Emniyet Müdürü Hacı Duman, “geçtiğimiz mahalle toplantısında ne konuştuysak, neleri not aldıysak bizim ile ilgili kısımları hallettik diğer kurumlar ile ilgili kısımları ise ilgili kurumlara yazı yazdık” dedi.


Toplantının sonunda Emniyet Müdürü Hacı Duman, “suçla mücadelede halk desteğine ihtiyacımız var. İlçede ve mahalle aralarında özellikle hurdacıları, şüpheli gördüğünüz kişileri ve durumları mutlaka bizlere söyleyin, iletin, neme lazım canım demeyin. Polis vatandaş el ele ilçemizi daha huzurlu ve güvenli bir yer yapalım.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç