Huzur toplantıları devam ediyor

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün farklı mahallelerde düzenlediği huzur toplantıları Uzunoluk ve Kiremitli Mahallelerinde devam etti. Toplantıya Korkuteli İlçe Emniyet Müdürü Hacı Duman, Toplum Destekli Polis Memuru Hidayet Saru, Baş Polisler Mehmet Üçgül ve Sedat Başçay, Polis Memuru İsa Toksoy, komiser yardımcıları Uğur Efe, Mehmet Demirci ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda Emniyet Müdürü Hacı Duman, “geçtiğimiz mahalle toplantısında ne konuştuysak, neleri not aldıysak bizim ile ilgili kısımları hallettik diğer kurumlar ile ilgili kısımları ise ilgili kurumlara yazı yazdık” dedi.

Toplantının sonunda Emniyet Müdürü Hacı Duman, “suçla mücadelede halk desteğine ihtiyacımız var. İlçede ve mahalle aralarında özellikle hurdacıları, şüpheli gördüğünüz kişileri ve durumları mutlaka bizlere söyleyin, iletin, neme lazım canım demeyin. Polis vatandaş el ele ilçemizi daha huzurlu ve güvenli bir yer yapalım.”