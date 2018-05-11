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11 Mayıs 2018 15:20

Huzurevi annelerine anlamlı kutlama

Manavgat Belediyesi, Huzurevi’nde yaşayan anneler için kutlama programı düzenledi.

Huzurevi annelerine anlamlı kutlama

11 Mayıs 2018 15:20


Manavgat Belediyesi Huzurevi’nde yaşayan anneler için anneler günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, huzurevi sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşıladı. Başkan Sözen buket çiçeklerini annelere ellerini öperek sundu. Keyifli sohbetin sonrasında özel olarak hazırlatılan Anneler Günü pastası yine Başkan Sözen ve anneler tarafından mumları üflenerek kesildi.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Huzurevinde yaşayan büyüklerimiz hepimizin annesi ve babası. Onları her fırsatta ziyaret ediyor, hayır dualarını alıyoruz. Bu mutlu günde de onlara gelerek ellerini öptük. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun” dedi.




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