Huzursuz bacak sendromunu tetikleyen nedenler

‘Huzursuz bacak sendromu' hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, sendromun gece tetiklediğini söyledi. Yazman, “Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Birçok hastada uyuşukluk ve huzursuzluk, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde daha rahatsız edici olur. Hareketsizlikle şikayetler artar, hareketle birlikte de zaman içinde azalır” dedi.

‘Huzursuz bacak sendromu', pek çok kişiyi gece uykusundan uyandırıyor hatta çoğu zaman uyutmuyor. Genç ve orta yaşlarda yüzde 5 oranında görülen sorun, 60 yaş üzerinde yüzde 20'ye çıkabiliyor. Hastaların çoğu böyle bir hastalığının olduğunu bilmediği için tedavi olamadan bu sorunla yaşamak durumunda kalıyor. Kafein, hamilelik ve uykusuz kalma gibi durumlarda tetiklenen şikayetler, yaşam tarzı değişiklikleri ile azaltılabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, huzursuz bacak sendromu hakkında bilgiler verdi. Huzursuz bacak sendromunun kendini gösteren nörolojik bir rahatsızlık olduğunu belirten Yazman, genellikle her iki bacağı birden etkileyen hastalığın nadiren kollara, ellere ve vücudun başka bir yerine yayılabildiğini söyledi. Yazman, erken başlayan huzursuz bacak sendromunun genetik geçişli olabileceğini de kaydetti.

“Uykuya dalmayı zorlaştırır”

Huzursuz bacak sendromu olan hastaların birçoğunda, uyku sırasında belirli aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan periyodik ve istemsiz bacak hareketleri olduğunu söyleyen Dr. Yazman, şöyle konuştu:

“Bu da uykuya dalmayı zorlaştırır. Birçok hastada uyuşukluk ve huzursuzluk, akşam ve gecenin ilerleyen saatlerinde daha rahatsız edici olur. Hareketsizlik ile şikayetler artar, hareketle birlikte de zaman içinde azalır. Bacaklarda huzursuzluk, uyuşma, yanma, ağrı hissedildiğinde, yataktan kalkıp ev içinde yürüyüşler yapmak yararlı olabilir. Fakat şeker hastalarında sık görülen polinöropatide, uyuşukluk ve yanma şikayetleri hareketle de değişmez. Hastalığın şiddeti hastadan hastaya farklılık göstererek, zaman içinde artıp azalabilir”

Şikayetlere yol açan risk faktörlerine dikkat

Huzursuz bacak sendromunun nedeninin tam olarak bilinmediğini dile getiren Yazman, “Yapılan incelemelerde “dopamin” adlı maddenin beynin bazı bölgelerinde azaldığı görülmüştür. Bunun yanında; Şeker hastalığı, hamilelik, tiroid bezinin az çalışması ya da çalışmaması, ağır metal toksinlere maruz kalmak, sinir iltihaplar, bazı hormonal hastalıklar, kansızlık ve demir eksikliği, sigara içmek, gereğinden fazla kafein tüketmek, alkol, vitamin ve mineral eksikliği ile ilişkili olabilen böbrek yetmezliği, bacaklarda dolaşım bozukluğu ve varis, antidepresan ve mide koruyucular gibi bazı ilaçlar, hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir” dedi.