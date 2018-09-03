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03 Eylül 2018 00:50

İbrahim Üzülmez: “İçimizden kahraman çıkartıyoruz”

1’lik mağlubiyetle ayrılan Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, “1-0 öndesin gidiyorsun atamıyorsun, karşı karşıya atmıyorsun, boş kaleye atamıyorsun.

İbrahim Üzülmez: “İçimizden kahraman çıkartıyoruz”

03 Eylül 2018 00:50

Dönüşte yine içimizde kahraman çıkartıyoruz aleyhimize. Futbolda bu kadar mücadele edipte bu kadar bariz bir şekilde maçları kaybetmek açıkçası hakikaten beni çok üzüyor” dedi.


Antalyaspor deplasmanından 90. dakika ve uzatmalarda gelen penaltı golüyle sahadan 2-1 mağlup ayrılan Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maç sonrası basın toplantısında konuştu. Üzülmez, oyuncularına sitem ederek, “Kaybettik üzgünüz. Kasımpaşa’ya gidiyoruz 2-0 öndesiniz, gidiyoruz atamıyoruz, gidiyoruz atamıyoruz, dönüşte gol yiyoruz. Akhisar’a 1-0 öndesin yine gidiyoruz atamıyoruz, 3-4 olacak atamıyoruz. Dönüşte aleyhimize bir kahraman çıkartıyoruz. Bu maçta 1-0 öndesin yine gidiyorsun atamıyorsun, karşı karşıya atmıyorsun, boş kaleye atamıyorsun. Dönüşte yine içimizde kahraman çıkartıyoruz aleyhimize. Futbolda bu kadar mücadele edipte bu kadar bariz bir şekilde maçları kaybetmek açıkçası hakikatwen beni çok üzüyor. Çok çalışıyoruz, çok anlatıyoruz, çok gösteriyoruz ama bireysel hatalar bu kadar yaparsanız maçı kaybederiz ve kaybettik de. Rakibin o dakikaya kadar doğru dürüst pozisyonu yoktu. Rakip futbolcular yavaş yavaş maçtan düşerken, bu kahramanları çıkartıyoruz maalesef. İlk maçta çıkarttık, oyuncularımıza sahip çıktım. 2. Maçta çıkarttım, oyuncularıma sahip çıktım. 3. maçta sahip çıktım ama bu maçta herkes öz eleştirisini yapacak. Hep sahip çıkarak da bu işler olmaz. Bu camiaya ayıptır, bizlere de yazık günahtır, bu oyunculara da yazık günahtır. Hep bireysel hatalarla maç kaybedersek bu işin üzerinden nasıl geleceğiz” dedi.



Son gülü değerlendiren Üzülmez, “Bir 2. gol var ki, uzaydan geliyor top, uzaydan gelen topa penaltı yaptırıyorsun. Bunlara ne yapabilirim. Açıkçası sadece oyuncularımı suçlamak değil, kendime de öz eleştiri yapmam gerekiyor. Oyuncularımın arkasında durduysam, oyuncularımın bu maçın sonucunu getirmesi gerekiyordu. Bu kadar maç kaybettikten sonra herkesin hatalardan ders çıkarması gerekiyor” diye konuştu.




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