‘İcradan satılık araç veririm' diyen sahte avukat kullandığı araçta yakalandı

Antalya'da kendisini avukat olarak tanıtıp icradan satılık uygun fiyata araç alacağını söyleyerek vatandaşları dolandıran şahıs parkta beklerken kullandığı aracın içerisinde yakalandı. Şüphelinin üç vatandaşı bu yöntemle toplam 110 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

Antalya'da üç vatandaşın dolandırıldığına dair şikayetleri üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalarda şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin izini süren ekipler, şahsı dün Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Aydın Kanza Parkı'nda kullandığı araç içerisinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, mağdur E.K, S.K. ve F.A isimli vatandaşlara kendisini avukat olarak tanıttığı, ‘icradan satılık uygun fiyata araç veririm' diyerek de toplam 110 bin 500 lira dolandırdığı tespit edildi. Şüphelinin yapılan sorgulamalarında 6 adet benzer suçlardan dolandırıcılık kaydı bulunduğu da öğrenildi.

Sorgusu tamamlanan M.A. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin, "Hiç davaya girdiniz mi?" sorusunu ise cevapsız bıraktı.