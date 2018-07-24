‘İhanetin Hafızası’ sergisine büyük ilgi

‘İhanetin Hafızası’ sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor.

DokumaPark bünyesinde açılan ve Antalya’da ilk olan Modern Sanatlar Galerisi, sanatseverler ile sanatçıların buluşma noktası oldu. Dokuma Park’ta açılan galeri, ilk olarak Kepez Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle düzenlenen ‘15 Temmuz Ruhu Görsel Sanatlar Yarışması’nın dereceye giren eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Ana galeri alanı 700 metrekare

Yaşanan hain darbe girişiminin konu edildiği eserlerin sergilendiği, ‘İhanetin Hafızası’ sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Toplam bin 600 metrekare alanı olan galeri, tek çatı altında ve sütunsuz olması nedeniyle Antalya’nın en büyük sanat galerisi olma özelliği taşıyor. Ana galeri salonu 700 metrekare, camlı fuaye bölümü 105 metrekare, kütüphane bölümü 95 metrekare, girişi ise 140 metrekare olan galerinin lokali de 155 metrekare.