İHA’nın ’15 Temmuz Destanı’ fotoğraf sergisi Antalya’da açıldı

Antalya’da 15 Temmuz gecesi direnişin sembol meydanlarından olan Cumhuriyet Meydanı Açık Sergi Alanı’ndaki sergiye, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Vali Yardımcısı ve Döşemealtı Kaymakam Vekili Hamdi Bolat, İl Jandarma Alay Komutanı Kd.Albay Yusuf Kelleli, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgedek, Basın Enformasyon İl Müdürü Esen Diler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İHA Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş ve davetliler katıldı.

"Sembol meydanda sergi"

Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşıldığını belirterek, İHA’nın sergisinin Antalya’da yapılacak olan etkinliklerin başlangıcı niteliğinde olduğunu söyledi. Karaloğlu, “15 Temmuz gecesi milletin iradesine, milletin kendisine, demokrasisine, seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize bir alçak darbe girişimiydi. Ve o gece milletin muhteşem bir direnişi söz konusuydu. Bir demokrasi zaferiyle 16 Temmuz sabahına Türkiye uyandı, milletin direnişiyle. O geceyi fotoğraf karesine, videosuna kaydeden basın kuruluşlarından en önemlilerinden olan İHA’nın fotoğraflarından olan bir serginin direnişin sembol meydanlarından biri olan Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda açılıyor olmasını önemsiyoruz. İHA ve büyükşehir belediyemizi kutluyorum” dedi.

"İHA’yı kutluyorum"

15 Temmuz gecesi çok büyük kahramanlıklar gösterildiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, “15 Temmuz gecesi Türk basını özeli ve resmisiyle, yazılı ve görseliyle demokrasiye sahip çıkma noktasında büyük bir irade göstermiş, vatandaşın bilinçlendirilmesi, cumhurbaşkanımızın mesajlarının topluma aktarılması noktasında çok büyük bir görev icra etmiştir. Türkiye’de çalışan bütün basın emekçisi kardeşlerimizi kutluyorum. Antalya’da 15 Temmuz haftası etkinliklerimize bir basın kuruluşunun düzenlemiş olduğu serginin açılışıyla başlamanın doğru bir karar olduğun inanıyorum, İHA’yı bu etkinlik dolayısıyla kutluyorum. Yapacağımız etkinlilerle 15 Temmuz’u unutmadığımızı, unutturmayacağımızı, o gece fedakarlık, kahramanlık gösteren şehitlerimize asla minnet duygularımızı azaltmayacağımızı, gazilerimizi yad edeceğimizi bunları genç nesillere de aktaracağız” diye konuştu.

"15 Temmuz çok önemli bir gündü"

Milletvekili Mustafa Köse ise, İHA’nın fotoğraf sergisinin çok önemli olduğunu belirterek, “15 Temmuz 2016 tarihte Türk milleti adına çok önemli bir gündü. Tarihi günlerden biriydi, diğer darbelerden farklı aslında bir işgal girişimiydi. Ülkemizin işgal girişimine karşın milletin topyekun bir direnişine sağcısı ve solcusuyla, her görüşten bir insanıyla bir direnişe her birlikte şahitlik etti. Önceki darbeler hükümete karşı olan, mevcut yönetime karşı yapılan darbelerken, 15 Temmuz’da yapılan darbe tüm meclise karşı, tüm partilere karşı, milletin iradesine karşı, milletin kendisine karşı yapılan bir darbeydi. Onun için Türk milletinin 15 Temmuz’daki direnişi gerçekten topyekun halde bir millet olmanın gereği olarak, vatanına sahip çıkmanın, milli iradeye, demokrasiye sahip çıkmanın bir gereği olarak tezahür etti” ifadelerine yer verdi.

"15 Temmuz gecesinin acı hatıralarının gelecek nesillere aktarılması lazım"

15 Temmuz gecesi Antalya Cumhuriyet Meydanı’nda 10 binlerle bir arada olduklarını hatırlatan Köse, “O gece etrafımızda, o geceyi resmedecek, film edecek, daha net anlatacak imkanlar yoktu. Basın mensuplarımız şu an olduğu gibi, mikrofon falan imkansızlar kısıtlıydı. Zor bir geceydi. O geceden kalan hatıraların bugün burada resmediliyor olması, gelecek nesillere aktarılıyor olması başarıdır. Bu manada ben İHA’yı tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Unutmadık, unutmayacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 15 Temmuz destanını çeşitli etkiliklerle Türk milletine hep birlikte hatırlatacaklarını belirtti.

Bu haftaki etkinlikler kapsamında ilk açılışı İHA’nın ortaya koyduğu fotoğraf sergisiyle gerçekleştirdiklerini kaydeden Türel, “İHA’ya böyle bir sergiyi hazırladığı için teşekkür ediyorum. Çünkü 15 Temmuz Türk milletinin yazdığı önemli destanlardan biridir, unutulmamalı ve unutturmamalıdır. Unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önlenemez yükselişi her dönemde bir takım mahfilleri hep tedirgin etmiştir. Bu süreçte Türkiye’nin en büyük kazanımı demokrasidir. O yüzden Türkiye’nin cumhuriyet tarihi boyunca demokrasi ya kontrol altına alınmak istenmiş ya da müdahalelerle akamete uğratılmış. Bugün Osmaniye’nin köyünden çıkıp genel başkan olan Sayın Devlet Bahçeli, Tunceli’nin bir köyünden çıkıp genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu, Erzincan Refahiye’den çıkıp Başbakan olan Binali Yıldırım ve İstanbul’un bir yoksul mahallesinde doğup, büyüyüp, yetişen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu makamlarda olması tamamen demokrasi kazanımlarının bir sonucudur. Demokrasiye sahip çıkmayı bugün hatırlayıp yarın unutamayız. İşte o yüzden Yenikapı ruhu diye ifade ettiğimiz husus gerçekten Türkiye üzerinde demokrasi oyunu oynamak isteyenlere güzel bir cevaptı. Bunu bu ülkenin geleceği için korumamız lazım” dedi.

"Başaramadılar, başaramayacaklar"

Demokrasi olmazsa siyasetin olmayacağının altını çizen Türel, “O yüzden 15 Temmuz’da demokrasiye yapılmaya çalışılan darbe girişimi aslında öncekilerden daha farklıydı. Bir işgal provasıydı. Demokrasi akamete uğratılmak suretiyle aynı Kurtuluş Savaşı öncesindeki gibi bu ülke bölünüp parçalanarak, farklı coğrafyalara kavuşturulmak istendi. Ama başaramadılar, başaramayacaklar çünkü bu milletin büyüklüğünü bu hesapları yapanlar her zaman hatırlamakta zorlanıyorlar, bu millet bunu çok güzel bir şekilde hatırlatıyor. Tabi 15 Temmuz, halkın iradesinin tankların üzerinde tecelli ettiği bir gündür. Tankların önüne yatan vatandaşlarımızla tecelli eden bir gündür. Bu büyük millete ne yapsak azdır diye onun için söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’da milletin iradesinin ortaya konmasında en önemli etkenlerden birinin de medya kuruluşları olduğunu belirten Menderes Türel, “O yüzden özeli ile devleti ile medya kuruluşlarına yapılmaya çalışılan girişimlerde de medyanın dimdik ayakta durması, İhlas Haber Ajansı ile birlikte bütün basın kuruluşlarının başta Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa davet eden konuşmasını canlı yayınlaması, oyunun bozulduğu an olmuştur. O yüzden ben bu hassasiyeti gösteren bütün medya kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Eğer Cumhurbaşkanımız medya aracılığı ile halkımıza ulaşamayıp o mesajları gönderemeseydi belki bugün çok daha farklı konumda bir Türkiye’yi hep beraber üzülerek izliyor olurduk. O yüzden 15 Temmuz haftamızı bu ve benzeri etkinlikleri kutlayacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü başta Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve Türk milletinin büyüklüğü bu ülkenin muasır medeniyet çizgisine emin adımlarla her ne şartta olursa olsun yürüyeceğini 15 Temmuz’da dünyaya göstermiştir. Biz de her 15 Temmuz’da bunu dünyaya göstereceğiz” şeklinde konuştu.

CHP’li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise İHA’nın tarihi bir anda çok değerli bir gazetecilik örneğini sergilediğini kaydetti.

"Lanetliyoruz"

Dünyada çok az ülkenin demokratik ve hukukun üstünlüğüyle yönetildiğini belirten Uysal, “Türkiye’miz gibi çok özel bir coğrafyada yer alıyorsanız, çevreniz karışıksa, sizin kurduğunuz düzene, hukuka, demokrasiye göz koyan bunu sabote etmek isteyen, bunu belirli grupların çıkar odaklarının belli organizasyonlarının eline geçirmek isteyen, buradaki devlet ve toplum organizasyonunu değiştirmek, bozmak isteyen yapılar hiç eksik olmuyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca da bunun değişik örneklerini yaşadık. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Bu darbe girişiminde bulunanları bir kez daha lanetliyoruz. Hayatını kaybeden tüm insanlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Boğaz Köprüsü’nden askeri hareketliliği duyurduk"

İHA Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş ise, İHA’nın şu anda Türkiye’de medyanın içerik olmak üzere yüzde 70 oranında haber ve görüntü fotoğraf servisini temin eden özel bir ajans olduğunu vurguladı.

Basın kuruluşlarının bazı dönemlerde çok zor görevlerinin olduğuna değinen Altıkardeş, "Bu görevlerden biri bizim için 15 Temmuz 2016 akşamıydı. O akşam ilk hareketin başladığı Boğaz Köprüsü’nde askeri araçların olduğunu kamuoyuna duyuran İHA muhabirleriydi fotoğraf ve görüntüleriyle. O saatten sonra biz hiçbir personelimize tebligatta bulunmadan bütün çalışanlarımız 81 ilde aktif olarak bürolarında göreve başladılar. İHA o akşam tüm gelişmeleri dünyaya anbean duyuran, yüz akıyla servis eden bir kurum oldu. O gece gerçekten medyanın Türkiye tarihinde bu yer alacağı en önemli görevi yaptığı akşamlardan biri oldu. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız kamuoyuna bütün mesajlarını özel televizyon ve yayın kuruluşları üzerinden rahatlıkla iletebildiler. Birçok özel kuruluşa da müdahil olmasına rağmen bizim görev yaptığımız İhlas Holding binasına helikopter ve panzerle müdahalelerde bulunulmaya çalışılsa da biz canlı yayın araçlarımızı İstanbul ve Ankara caddelerine çıkartarak, bir noktada merkezden uzaklaştırıp görev vererek, hizmetimizi sürdürme imkanı bulduk" dedi.

"O gece kamera ve fotoğraf makinelerimiz kayıttaydı"

İHA’nın o gece tüm yayınlarını şifresiz olarak dünyaya sunduğunu kaydeden Altıkardeş, “Direniş ve vatandaşın sokağa çıkmasında, o duyguyu yaşadığı anlarda kamera ve fotoğraf makinelerimiz kayıttaydı. Biz de 249 şehit ve 2 bin 200 gazimizin olduğu o geceden arkadaşlarımızın mermiler altında çekmiş oldukları fotoğrafları sergi haline getirdik. Yıl dönümünde o gecenin unutulmaması için gelecek nesillere aktarılması için bu görüntü ve fotoğrafları sürekli sosyal medya aracılığıyla paylaştık ve şehirlerimizde de sergiler açıyoruz. Bu hafta 40 şehirde, 50 sergimiz açılıyor. Bu fotoğrafların her bir karesi arkadaşlarımızın canı pahasına çektiği kareler. En önemlisi sabah 06.00’da Boğaziçi Köprüsü’nde vatandaşlarımızın oradaki darbecileri teslim alma anını canlı olarak veren yine İHA oldu. O görüntülerle tüm dünya rahat bir nefes aldı" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol, serginin açılış kurdelesini kesti. Altıkardeş, 15 Temmuz gecesine damga vuran kareler hakkında sergiyi gezen protokole bilgiler verdi.

60 fotoğrafın yer aldığı sergi 16 Temmuz tarihine kadar açık kalacak.