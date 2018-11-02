II. Senex Lisansüstü yaşlılık çalışmaları kongresi

Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi sona erdi.

Ana teması "Eşitsizlikler ve Yaşlanma: Hızla Yaşlanan Bir Dünyada Dayanışma, Mücadele ve Müdehaleler" olarak belirlenen kongre açılışına Edebiyat Fakültesi Dekanı Yıldıray Özbek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Lund Üniversitesi Raoul Wallenberg Enstitüsü Türkiye direktörü, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Yaşlanma süreci ve yaşlılık dönemini sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları bir tartışma platformunda buluşturmayı hedefleyen kongrede ilk gün genç araştırmacılar sunumlarını gerçekleştirirken ikinci gün ise alanda uzun yıllar çalışmış profesyoneller atölye çalışması yaptı.

Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent gibi üniversitelerden gelen katılımcılar gerontolojiden iletişime, farklı disiplinlerden yaşlılığa ilişkin algılar, Bakım ve Gündelik Yaşam, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri, Yaşlılık Pratikleri, Yaşlı Haklarına Dayalı Tasarım, Yaşam Evi Beklentileri gibi konu başlıklarında sunumları gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Özbek, “Yaşlılık istesek de istemesek de hayatın bir gerçeği ve biz bu gerçekle yüzleşmek zorundayız. Yaşlılarımızın tecrübelerinden nasıl faydalanabiliriz? Onları ahir ömürlerinde bir kenara itmeden, hayatın içinde nasıl tutabiliriz? Onları küstürmeden, bu dünyada bir fazlalık, üstümüze bir yük olduklarını düşündürmeden, haklarını nasıl ödeyebiliriz? Yaşlılarımıza daha sağlıklı fiziksel ve sosyal ortamları nasıl sağlayabiliriz konularında araştırmalar yapmamız lazım. Senex Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi'nin bu sorulara cevap arayan ve çözümler üreten bir ortam hazırlayacağını ümit ediyorum. Bu konuda araştırma yapan genç akademisyenlerin aslında kendi yarınları için çalıştıklarını da hatırlatmak isterim. Çünkü sevgili gençler hangi yoldan gidersek gidelim bütün yollar oraya çıkıyor” diye konuştu.

Senex Kongresi Eş Başkanı ve Gerontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun ise Kongrenin mimarlık, sosyoloji, mühendislik, sağlık bilimleri, psikoloji, sosyal hizmetler, gerontoloji gibi alanlardan çok sayıda bilimsel araştırmacıya ev sahipliği yaptığını söyledi.