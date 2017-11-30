Göksel Akşeker’in ev sahibine Hakan diye tanıtıldığı ve eşini vurmadan önce Manisa’da 3,5 ay psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, 12 Kasım’da Aksu’nun Soğucaksu Mahallesi 11 Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Söz konusu evde oturan kiracısının kapıda bekleyen ekmeklerinin alınmadığını gören ev sahibi Zafer Taşkın, şahsın daha önce annesiyim diyen kadına telefon ile ulaştı. Kadının ise ev sahibine, ”Sakın polisi arama. Ben de 2 gündür kendisine ulaşamıyorum. Yola çıktım bekleyin geliyorum” dediği öğrenildi. Durumdan şüphelenen Taşkın, hemen polisi arayarak kiracısından iki gündür haber alamadığını bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı yedek anahtarlarla açtı. Göksel Akşeker’in kapının açılmaması için arkasına kanepeleri yığdığı ve çocuklarını öldürdükten sonra üzerine bez örttüğü öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Akşeker’e ait 20 tane sahte kimlik ele geçirildi.

"Evi benden amcasıyım diyen Celal diye biri tuttu"

Akşeker’in 30 Ağustos’ta ise eşi Şura Akkök Akşeker’i Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde tabancayla vurup yaraladığı, öldüğünü düşünerek de olay yerinden kaçtığı ve o günden bu yana firari olduğu belirlendi. 40 yaşındaki Göksel Akşeker’in intiharından önce tabancayla öldürdüğü çocuklarının 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu olduğu belirlendi. Evi kiraya veren ev sahibi ise yaşanılanları İHA muhabirine anlattı. Ev sahibi Zafer Taşkın, "Benden evi kiralamak için Göksel Akşeker’in babası olduğunu söyleyen Celal isminde birisi geldi. Ev kiralanırken yanlarında sonradan ismini öğrendiğim bu Göksel yoktu. Yanında eşim diye tanıttığı bir kadın vardı. Daha sonra bunlar evde kalmaya başladı. Ev kiralandıktan iki hafta sonra bana Hakan diye tanıttıkları çocukları bu Göksel Akşeker’i ve iki kız çocuğunu gördüm. Bir süre sonra annesi bana babası diye tanıttıkları Celal’in Gaziantep’e anjiyo olmaya gittiğini söyledi" dedi.

"Anlatılanlardan şüphelenmedim"

Annesi ve oğlunun bir süre beraber kaldığını kaydeden Taşkın, "Annesini ara ara pazara ben götürüp getiriyordum, yardım olsun diye. Bir gün annesi bana ‘Evde oğlum Hakan kalacak. Oğlumun eşi Gaziantep’te öğretmen. Eşi öğretmen olduğu için çocuklarına bakamayacağını söyledi. Oğlum da eşinden anlaşmalı olarak çocuklarını da alarak boşandı. Oğlumun Gaziantep’te telefon bayisi var. Aylık geliri 20-30 bin civarında. Bu dükkanı satarak Antalya Yüzüncüyıl’da yeni bir dükkan açacağız. 1 ay gibi de kalmaz evden çıkıp, oraya taşınacağız. Oğlum Manisa’da 3,5 ay psikolojik tedavi gördü’ dedi. Ben de hiç anlatılanlardan şüphelenmedim. Kirasını iki ay düzenli verdi" diye konuştu.

"İki çocuk gözlerimin önüne geldikçe üzülüyorum"

Hakan diye bildiği Göksel Akşeker ve iki kızını en son Salı günü pazara getirdiğini belirten Taşkın, "Göksel bana, ‘Abi sen ne kadar iyisin. Bizi araban ile getirip götürüyorsun. Senin gibi adamlar kaldı mı ya bu dünyada’ dedi. Ben kendisinden hiç şüphelenmedim. Bana anlatılanların hepsinin senaryo olduğunu polislerden öğrendim. Kaç gündür uyku uyuyamıyorum. İki çocuk gözlerimin önüne geldikçe üzülüyorum. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın" dedi.